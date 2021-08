Kevin Durant revela la razón por la que llegó a los Warriors: ¿Cuál fue?

Una de las suposiciones más intrigantes en la historia de la NBA sigue siendo el Oklahoma City Thunder. El equipo tenía a un superequipo que ellos mismos habían desarrollado y armado através de selecciones en el draft con jugadores como James Harden, Kevin Durant, y Russell Westbrook. Ellos fueron seleccionados en drafts consecutivos. Todos ellos terminarían ganando el premio de jugador más valioso en algún momento en sus respectivas carreras.

El Thunder tenía un equipo armado para poder ser un candidato al título. Hasta llegaron a la final de la NBA en el 2012 cando enfrentaron a LeBron James, Dwyane Wadwe y el Miami Heat pero terminarían cayendo en cinco partidos. Oklahoma City nunca tuvo otra posibilidad de regresar ya que cambiaron a Harden a los Houston Rockets justo antes de comenzar la siguiente temporada.

Kevin Durant dio deatlles de por qué se unió a los Warriors

Ese trío eventualmente se separó y Durant fue el primero en hacerlo a voluntado propia cuando dejó el Thunder en el 2016 para unirse a los Golden State Warriors. Durante una aparición en la nueva serie Chips, animada por el alero de los Warriors Draymond Green, Durant detalló su decisión de eventualmente salir de la franquicia que lo había seleccionado.

“Fue una decisión deportiva, pero también me importaba poco. Creo que era una situación en la que yo encajaba perfectamente en los lados de la cancha para los Warriors y mi juego había llegado a un punto en el que tenía que ver cómo sería. Creo que era lógica esa movida,” dijo Durant.

”Sabía que quería terminar en Golden State aunque tenía que pasar por el proceso de todas las reuniones. Solamente la manera en la que ustedes se comportaron en las entrevistas, la manera que jugaban, sabía que ahí es donde quería estar.”

KD wouldn’t change a thing 💯 Watch the full interview between him and Draymond Green https://t.co/iG2bXZC859 pic.twitter.com/7GO9ErETAs — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2021

“I would do that sh*t a million times.” – Kevin Durant on leaving OKC for Warriors in 2016 (via @BleacherReport) pic.twitter.com/KNV4GYp3sr — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 18, 2021

Durant habo sobre su relación con Westbrook tras su salida

Se percibía en el público que una de las razones por la que Durant dejó al Thunder era que no quería jugar ya más con Russell Westbrook. Durant rápidamente refutó esas especulaciones en uan entrevista en el 2016 con Anthony Slater del Mercury News.

“Quiero a Russ. No me importa lo que digan. No me importa lo que diga él o los fanáticos say. Este es un momento difícil en nuestra relación, pero quiero a Russ. Quiero a su familia. Ellos lo saben. No hice nada moralmente incorrecto. Nunca le di una puñalada a nadie en su espalda en mi vida, nunca hice nad detrás de su espalda, Nunca dije nada a nadie sobre su personalidad. Nunca hice nada así. Solamente dejé equipos. Cambié de equipos. Todos los que están afuera lo veían como ‘Ah, no te debía de haber caído bien.’ No,” dijo Durant según Mercury News.

La decisión de Durant de unirse a los Warriors fue recibida con mucha crítica porque eso significó dejar atrás a Westbrook con el quien fue a la guerra en varias ocasiones y se unió al equipo que le había ganado en los playoffs. Durant habló sobre esas percepciones y admitió que posiblemente no había hecho las cosas bien, pero él y Westbrook hablarán al respecto en su momento.