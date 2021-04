Kevin Durant habló sobre Anthony Davis durante un debate ¿qué dijo?

Debido a un bajo rendimiento este año, es fácil olvidar que la temporada pasada, Anthony Davis parecía estar entre los mejores cinco jugadores de baloncesto del mundo. El pívot de Los Angeles Lakers parecía haber alcanzado el próximo nivel e iba a comenzar a competir por el MVP. Sin embargo, este año esto no ocurrió ya que Davis ha estado lesionado y no ha sido el mismo jugador dominante en la cancha que siempre fue.

Afortunadamente, no todos han olvidado cuán trascendente Davis es cuando está en buen estado. Kevin Durant recientemente fue noticia al revelar su alineación titular ideal. Notablemente, incluyó a Davis en su lista, lo cual muchos cuestionaron. Durant se mantuvo firme y hasta se refirió a Davis como “el mejor comodín jamás creado para cualquier equipo”.

AD can knock down that three, middies from everywhere and handle if need be, would be a cheat for any team ever created — Kevin Durant (@KDTrey5) April 20, 2021

Incluso cuando Nick Wright de Fox Sports sugirió que Tim Duncan era mejor jugador que Davis, Durant no se echó atrás.

I get that. I can counter with AD being a switchable defender and a rim protector… elite at both too — Kevin Durant (@KDTrey5) April 20, 2021

Está claro que Durant siente mucha admiración por cómo Davis juega baloncesto. Sin dudas tiene el talento para ser uno de los grandes jugadores de la historia, pero aún necesita un par de años dominantes más para que las masas acepten este hecho.

Se acerca el regreso de Davis

Los Lakers han estado sin Davis durante meses y desde luego esto ha perjudicado el rendimiento del equipo en la cancha. Estaban compitiendo por el primer puesto en la NBA antes de que se lesionara y ahora cayeron al quinto en la conferencia del oeste. La buena noticia es que el All-Star debería estar pronto de regreso.

De acuerdo al entrenador Frank Vogel, Davis está en buen estado de salud ahora pero el equipo se quiere asegurar de que esté de vuelta en forma antes de regresar a la cancha.

“Lo más importante ahora es su estado físico,” dijo Vogel, vía ESPN. “Está en buen estado de salud ahora, pero al no haber jugado y no haber podido realmente incrementar su actividad dentro de la cancha por más de dos meses, va a tomar algo de tiempo para estar en perfectas condiciones y obviamente, eso es lo más importante, porque si no tiene el estado físico necesario, no queremos arriesgarnos a que se su lesión se vuelva a agravar o que sufra otra. Tenemos que estar muy pendientes a eso.”

Es inteligente ser prudente respecto a Davis ya que tiene antecedentes de lesiones y muchos jugadores se han lesionado este año debido al poco descanso que han tenido. Los Lakers están aún en una buena posición para los playoffs, así que no hay prisa.

¿Regresará Davis a su estado previo?

Se habló mucho sobre la posibilidad de que Davis diera el gran salto este año y se convirtiera en candidato para recibir el MVP. Visto en retrospectiva, obviamente estaban equivocados. Davis disputó su tramo más largo en los playoffs y tuvo una corta temporada libre, lo cual es una receta segura para el desastre cuando se trata de un jugador que ha tenido una extensa historia de lesiones.

Las cosas van a ser muy interesantes cuando regrese, ahora que ha descansado. Tal vez haberse tomado un par de meses fuera de la cancha era justo lo que necesitaba para poder volver a entrar otra vez en ritmo. Definitivamente va a estar un poco oxidado en los primeros partidos tras su regreso, pero debería volver a estar en forma para cuando lleguen los playoffs.

