Kelvin Gastelum acusado de ‘sospechoso’ retiro de UFC 273: ¿Qué pasará?

Dricus Du Plessis no está feliz con que el veterano de la UFC Kelvin Gastelum se haya retirado de su pelea en la UFC 273 apenas una semana antes, dejándolo sin oponente.

Gastelum se bajó de la pelea debido a una lesión no revelada que lo dejó “comprometido,” según anunció a través de sus redes sociales.

“Ojalá se tratara de una broma por el Día de los Inocentes”, dijo Gastelum en el video. “Ojalá no hubiese sucedido, pero pasó, y desafortunadamente tengo que retirarme de la pelea.”

“Me aconsejaron no divulgar la lesión, pero sepan que estoy comprometido, y no puedo pelear en este estado.”

Du Plessis no le cree y lo criticó en una aparición en The MMA Hour.

“Es su culpa”, sostuvo Du Plessis. “Pospuso para cancelar la pelea. Nadie quiere aceptar una pelea con un aviso de una semana. Es difícil aceptar una pelea, especialmente con una semana de anticipación. Y Gastelum espera a que falte una semana para la pelea para decir de repente: ‘No, estoy lesionado,’ cuando insistió con que quería una nueva pelea. Es frustrante y algo irrespetuoso para con sus oponentes y al deporte en general.”

Du Plessis pone en duda la veracidad de su retiro

La lesión de Gastelum es el último de una serie de eventos desafortunados en torno a la pelea. Originalmente, estaba programado que se enfrentara a Nassourdine Imavov, pero la pelea fue cancelada a raíz de problemas con su visado.

“Lamentablemente, mi oponente no pudo obtener una visa”, tuiteó Gastelum. “Ojalá eso se resuelva lo antes posible. Estamos evaluando otras opciones. Estén alertas.”

Primero Du Plessis perdió a su oponente e iba a enfrentarse con Anthony Hernandez. Sin embargo, la UFC lo ascendió a la pelea con Gastelum. Ahora se encuentra una vez más sin oponente.

“¿Quién se lesiona una semana antes de una pelea?”, dijo Du Plessis. “¿Qué podrías haber estado haciendo como para lesionarte, y si estaba lesionado, no sabés cómo fue el entrenamiento, ¿pero por qué insistiría en obtener un nuevo oponente si debía retirarse?…Por lo que no estaba lesionado el lunes, porque ese fue el día en que insistió en pelear, ¿y de repente está lesionado el viernes? Me suena muy sospechoso.”

Gastelum necesita una victoria tras una serie de derrotas consecutivas

La pelea con Gastelum hubiese sido apenas su tercera en la UFC pero el sudafricano se ha mostrado eléctrico en su carrera hasta el momento. Está 2-0 en la UFC y 16-2 en total, con todas sus peleas terminadas antes del quinto round.

Gastelum ha derrapado en sus dos últimas peleas, pero cayó ante nombres notables como Jared Cannonier y Robert Whittaker. Du Plessis cree que eso puede haber influido en su decisión.

“Supongo que empezaron a ver videos y ahí es donde se originó el problema, para ser honesto…Realmente necesita una victoria – no andemos con rodeos, la necesita – y esta es una gran oportunidad para él”, sostuvo Du Plessis. “Está peleando contra un tipo que viene sonando fuerte, un sudafricano, está en el puesto número 20 del ranking, y se entera, tomemos esta pelea fácil y pongámonos en la columna ganadora. … Luego vio el video y se dio cuenta de que esta pelea no es pan comido.”

La UFC 273 está programada para el sábado en la Florida.

