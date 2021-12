¿Quiénes son los tres jugadores “intocables” de Xavi?

El técnico del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández, solo tiene tres jugadores en su actual plantilla del primer equipo en el Camp Nou que considera “intocables” y que no están a la venta bajo ningún concepto.

Los centrocampistas adolescentes Gavi y Nico González están en la lista junto con el delantero Ansu Fati, de 19 años, según el periodista Jordi Grau para Onze TV. El resto de la plantilla “tendrá que ganarse su lugar” desde ahora hasta el final de la temporada.

🕵️‍♀️ 🔥 Jordi Grau "Només hi ha 3 jugadors intocables: Ansi, Gavi i Nico. La resta s'hauran de guanyar el lloc. El Barça pot rescindir contractes i també escoltar ofertes per jugadors importants" L'OPERACIÓ NETEJA AL BARÇA VA DE DEBÒ#onzee3

📲 https://t.co/3j42IcUhFc pic.twitter.com/RCM3WNWh2k — Onze (@OnzeTv3) December 10, 2021

Grau también agrega que el Barcelona está dispuesto a “rescindir contactos” y “escuchar ofertas por jugadores importantes” en un intento por recortar la plantilla que permitiría al club recaudar fondos muy necesarios y liberar espacio en la masa salarial para hacer nuevos fichajes.

La fe del Barcelona en Fati ya ha sido demostrada por la decisión del club de entregarle al adolescente un nuevo contrato en octubre de 2021 que se extiende hasta el año 2027 y contiene una cláusula de rescisión fijada en 1.000 millones de euros.

Gavi también está en línea para una extensión de contrato después de ingresar al primer equipo para el club y la selección de país tras convertirse en un habitual en la temporada 2021-22. Los catalanes planean extender el contrato actual del joven de 17 años hasta el 2026 y elevarán su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a 500 millones de euros (560 millones de dólares).

Mientras tanto, jugadores clave como el portero Marc-Andre ter Stegen y el mediocampista Frenkie de Jong no se consideran actualmente “intocables” después de no dar un paso al frente y asumir roles de liderazgo, según Juan Jiménez de Diario AS.

Xavi habló sobre los intocables

A Xavi se le ha preguntado si alguno de sus jugadores es “intransferible” de cara al próximo partido del Barcelona ante el Osasuna en La Liga el domingo 12 de diciembre. Los catalanes llegan al partido tras derrotas consecutivas ante Real Betis y Bayern Múnich.

El técnico azulgrana no estaba revelando qué jugadores no estaría dispuesto a dejar ir e insistió en este momento en que necesita a todos los jugadores que tiene, según informa Diario AS.

“Para mañana, todos”, dijo. “No podemos regalar nada. Tenemos que acabar bien el año y luego se abre el mercado. Ahora necesito a todos. Hablaremos más tarde.”

Las lesiones hacen que Xavi tenga muy pocas opciones para el partido del domingo. Jordi Alba y Memphis Depay se han sumado a una creciente lista de lesionados que incluye a Pedri, Sergi Roberto, Sergio Agüero, Ansu Fati y Martin Braithwaite.

La falta de atacantes hace que el delantero del Barça B de 22 años, Ferran Jutgla, haya sido convocado por primera vez en la plantilla del primer equipo para el viaje a Osasuna y podría incluso conseguir minutos.

👏🏻 First call up to the first-team squad for Ferran Jutglà 🔥

Enjoy! 💙❤️ pic.twitter.com/NhP6p2DjTZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 11, 2021

¿Última oportunidad para Luuk de Jong?

Un jugador que se espera que se marche en enero es el delantero cedido Luuk de Jong, pero el holandés puede tener una rara oportunidad de impresionar contra Osasuna con Xavi sin tantas de sus opciones de ataque.

De Jong solo ha visto ocho minutos de acción con el primer equipo desde que Xavi asumió el cargo, pero el técnico del Barcelona admitió que puede ser necesario y se ve bien en los entrenamientos antes del partido.

“Es un profesional ejemplar. Está entrenando muy bien, es diferente a Memphis y los demás, pero nos puede dar diferentes soluciones”, dijo. “Tenemos que adaptarnos a las lesiones y él es una de las soluciones que tenemos en ataque. Tenemos que aprovecharnos de él”.

#FCB 🔵🔴 🧐 Luuk de Jong, que apunta a titular en Pamplona, solo ha marcado un gol como azulgrana en 406 minutos de juego ✍️ @bonagermanhttps://t.co/ApYu3MFn3V — Diario SPORT (@sport) December 12, 2021

De Jong fue traído a Barcelona en el verano por el ex entrenador Ronald Koeman y ha marcado solo un gol en 10 apariciones hasta ahora para los gigantes catalanes en todas las competiciones.

