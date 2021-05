Escándalo en América de México: exhiben a jugadores de fiesta con strippers

Los futbolistas colombianos Roger Martínez y Nicolas Benedetti junto a Richard Sánchez y Leonardo Suarez, son los protagonistas de un escándalo que sacude al fútbol mexicano, y que se develó por medio de un video y fotografías el pasado martes 25 de mayo, en un medio de comunicación mexicano.

Según informó la revista TV Notas, una persona que es “amigo” de varios jugadores del equipo Club América le habría enviado las fotografías y confirmado que el pasado 6 de mayo los futbolistas en mención asistieron a una fiesta privada en la exclusiva colonia Lomas del Pedregal en la que, según sus propias palabras, “hubo mucho alcohol y desenfreno”. El video ya es viral en redes sociales.

“A la fiesta llegaron unas mujeres muy guapas que iban con toda la intención de pasársela muy bien […] pero quienes se la pasaron de lo mejor con ellas fueron Roger Martínez y Nico Benedetti, aunque al final todos le entraron a la diversión”, reveló la fuente anónima a la revista, informó Infobae.

La fiesta privada tiene indignado y furioso a todo el plantel, porque al parecer estos actos bochornosos habrían ocurrido en temporada de fases decisivas en el torneo local de la Liga MX, y quizás ocurridos días antes de perder 3-1 frente al Pachuca.

Según el testigo y amigo de los futbolistas implicados en el hecho, Nicolas Benedetti le pidió a una de las mujeres que se le pusiera arriba: “Comenzaron a moverse muy atrevidamente” dijo. El medio afirma que posteriormente el jugador de nacionalidad colombiana, y nacido en la ciudad de Cali tuvo intimidad, pero en privado, informó Canal 1. Además, cuenta la fuente que “Rogger Martínez fue más allá y se bajo el pantalón, y ella rápido agarro confianza con él”, y como todos estaban tomados la fiesta se salió de control.

Asegura el testigo que los futbolistas estaban tan ebrios que no les importo realizar actos obscenos en frente de los demás asistentes a la fiesta.

Es de señalar que el escándalo es de proporciones más grandes y delicadas en cuanto que durante la entrevista al “amigo” de los futbolistas le preguntaron si los involucrados estaban casados, a lo que este contesto que “Roger tiene esposa y un hijo, aunque no la exhibe en redes sociales para poder hacer vida de soltero”, dijo el entrevistado, quien añadió que “además, tiene una hija de una anterior relación con Jennifer Villalba, la misma que en el año 2019 lo acusó de no darle la manutención para su pequeña. Por su parte, Nicolas también tiene pareja, pero él sí la muestra en redes sociales, ella es Carolina Granadam y, aunque no sé si ya se casaron o no, recientemente se convirtieron en padres”, concluyó el entrevistado, en declaraciones citadas por Infobae.

De otro lado, se sabe sobre los jugadores Leo Suárez y Richard Sánchez, mediocampistas de las Águilas, que estos solo se limitaron a ser espectadores del “Show” de baile dado por las estríperes y los jugadores colombianos.

Entre tanto, se supo de un comunicado de la Liga MX y los clubes a La Comisión Disciplinaria a petición de la Liga MX en donde los enteraban de la falta disciplinaria, por la que la comisión abrió un procedimiento de investigación en contra de los futbolistas inmersos en la mala conducta.

En el comunicado de la Liga MX se lee:

“En seguimiento a los acuerdos y la normatividad aprobados por la LIGA BBVA MX y los Clubes para reforzar la prevención de contagios por COVID-19: La LIGA BBVA MX turnó hoy a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol el caso de los jugadores del Club América, Roger Beyker Martínez Tobinson, Nicolás Benedetti Roa, Richard Rafael Sánchez Guerrero y Leonardo Gabriel Suárez. Toda vez que nos hemos percatado de un posible incumplimiento o violación al Protocolo Sanitario de la LIGA BBVA MX”.

El Club América ha sido notificado de la solicitud de la LIGA BBVA MX a la Comisión Disciplinaria y esperarán la resolución para tomar las medidas pertinentes.

Por su parte, la Comisión Disciplinaria informó:

“Se abrió un proceso de investigación en contra de los jugadores del Club América

La Comisión Disciplinaria informa que, a petición de la LIGA MX, abrió un procedimiento de investigación en contra de los jugadores del Club América, Roger Beyker Martínez Tobinson, Nicolás Benedetti Roa, Richard Rafael Sánchez Guerrero y Leonardo Gabriel Suárez, por un posible incumplimiento del Protocolo Sanitario de la LIGA MX/ASCENSO MX.

Esta Comisión analizará el caso y determinará lo conducente”.

Hoy 26 de mayo, citando a Marca, se conoció que “La Comisión Disciplinaria resolvió sancionar a los jugadores Roger Beyker Martínez Tobinson, Nicolás Benedetti Roa, Richard Rafael Sánchez Guerrero y Leonardo Gabriel Suárez por haber violado el protocolo de Sanidad de la Liga MX con la multa de 100 mil pesos cada uno”, fue el comunicado oficial del ente mexicano.

Por su parte, el equipo América de México indicó, mediante sus redes sociales, que “acata y respalda la resolución de la Comisión Disciplinaria en la investigación a futbolistas del equipo por su falta a los protocolos Covid-19″; al igual que resaltó que los jugadores involucrados en el escándalo “también serán sancionados conforme al reglamento interno”.

Finalmente, existe la especulación en los medios de comunicación mexicanos que la salida de los colombianos del equipo es inminente, además de que se espera que, frente al interés de directivos del Boca Juniors por integrar a Roger Martínez a la nómina de jugadores, no se vea afectado por el escándalo en que está envuelto, de acuerdo a información de Marca.

