Jugador mexicano finalmente se unirá a El Tri ¿de quién se trata ?

Esta fecha internacional ya ha sido una de las más controversiales y ha causado muchos inconvenientes. Así que para evitar conflictos con la FIFA, la MLS decidió dar marcha atrás en su previo posicionamiento.

Después de vaivenes, especulación y muchas posturas por parte de Inter Miami, finalmente el equipo decidió permitir a su estelar atacante Rodolfo Pizarro unirse a la selección azteca para los partidos en Europa contra los Países Bajos y Argelia durante la fecha internacional.

Esto generó una lucha entre la franquicia de la MLS y la selección mexicana.

En conferencia de prensa después de la derrota ante New York City FC por 3-2 en casa, el técnico Diego Alonso confirmó que el exMonterrey y Chivas se unirá a la selección dirigida por Gerardo Martino.

En los días previos, Inter Miami y varios equipo de la MLS decidieron no liberar a los jugadores a sus respectivas selecciones. La liga justificaba esta medida por temas de cuarentena.

Rodolfo Pizarro si estará con la selección mexicana durante la fecha FIFA.@InterMiamiCF no pudo retenerlo debido a que el gobierno estadounidense no exige cuarentena en el ingreso al país. La cuarentena es solamente una medida de @MLSes.#InterMiamiCF — José Armando (@Jarm21) October 4, 2020

Esto cambió después de que la FIFA anunció que los equipos puede no liberar a sus jugadores siempre y cuando no tengan que hacer algún tipo de cuarentena de más de cinco días.

Hay que recordar que en Estados Unidos no se requiere hacer una cuarentena así que no había razón justificable para no liberar a integrantes de selecciones. El protocolo de la cuarentena fue establecida por la liga y no por el gobierno y por eso se han habilitado a los jugadores que en un momento no estaban permitidos salir.

Pizarro viajará a integrarse a la selección mexicana y se perderá varios partidos con @InterMiamiCF Tuvo un buen arranque con el equipo de @AlonsoDT y luego se esfumó. Ojalá el cambio de aire le venga bien. — Alejandro Figueredo (@afigue2010) October 4, 2020

Inter Miami sin Pizarro

Al irse con su selección, Pizarro se perderá alrededor de cuatro o cinco partidos. Todos ellos son enfrentamientos cruciales para sus aspiraciones de llegar a la postemporada. El equipo rosanegro se encuentra en el penúltimo lugar de la conferencia del este con 11 puntos, superando a DC United por diferencia de gol.

Pero con solamente tres victorias, el equipo de Beckham está a seis puntos de puestos de postemporada. Ese último puesto lo ocupa otro equipo de expansión: Nashville.

Pizarro tuvo un buen comienzo a su etapa en la MLS, anotó el primer gol en la historia de la franquicia del Sur de la Florida, pero desde el Torneo MLS is Back, su rendimiento ha ido disminuyendo.

Su último gol fue el 23 de agosto en una victoria ante Orlando City por 3-2 en lo que terminó siendo la primera victoria del equipo rosado en su propio estadio.

Entre otros, también se espera que el goleador de Sporting Kansas City, Alan Pulido, también su una a la selección mexicana en Europa.