Jugador ‘feliz y agradecido’ por estar en el radar del Barcelona: ¿Quién es?

El portero del Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski, ha dicho que está “feliz y agradecido” por el interés del Barcelona en sus servicios, pero insiste en que por el momento está centrado en su equipo actual.

Dimitrievski ha surgido como una opción para reemplazar al portero suplente Neto en el Camp Nou y ofrecer competencia al portero titular Marc-Andre ter Stegen, según informa Epika.

El Barça está ansioso por sacar a Neto de la factura salarial en la ventana de transferencia de enero, mientras que el informe afirma que “es solo cuestión de tiempo” antes de que Dimitrievski deje el Rayo por el Camp Nou.

Sin embargo, el portero del Rayo ahora ha sido preguntado por los rumores e insiste en que no está pensando en un traspaso a los gigantes catalanes en este momento a pesar de lo que afirman los medios, según informa Mundo Deportivo.

“Estoy muy concentrado en los partidos de esta temporada y eso es lo que me interesa. Escuchar cosas así te pone feliz y agradecido porque seguro que algo bueno he hecho porque por eso preguntan por mí”, dijo. “Pero estoy muy concentrado en mis cosas, en trabajar para el equipo y seguir sumando al equipo”.

Dimitrievski es un jugador clave para el Rayo y ha jugado un papel importante en el buen comienzo del equipo en la temporada 2021-22 en la primera campaña del club en La Liga después del ascenso. El equipo de Andoni Iraola se encuentra actualmente en el séptimo lugar de la tabla, mientras que solo el Real Madrid, el Sevilla y el Athletic Club han recibido menos goles en lo que va de temporada.

Dimitrievski: ‘Cualquiera quiere jugar para un club grande’

El portero del Rayo también insistió en que no había recibido información sobre ningún contacto del Barcelona, pero dejó escapar que cree que a todos los jugadores les encantaría jugar “para un gran equipo”.

“No tengo ninguna información y no me gustaría saberla directamente porque me puede afectar en el día a día. Soy una persona seria y muy tranquila”, agregó. “Hoy Barcelona, mañana Atlético pero hay que estar concentrado: entrenar bien, jugar bien… pero lo que tenga que llegar llegará. Evidentemente cualquiera quiere mejorar y jugar en un equipo grande pero yo estoy muy centrado en el Rayo”.

Dimitrievski comenzó su carrera con el Rabotnicki de Macedonia del Norte, pero se fue a España en 2021 para unirse al equipo de reserva de Granada. El guardameta también jugó en el Cádiz B, primer equipo del Granada, y en el Gimnàstic antes de fichar por el Rayo en 2018.

¿Neto cerca de la salida en el Barcelona?

Mientras tanto, no sería una sorpresa ver a Neto dejar el Barcelona en busca de un fútbol regular. El brasileño solo ha hecho tres apariciones esta temporada y solo es probable que juegue en la Copa del Rey a menos que Ter Stegen se lesione.

El jugador de 32 años vio que una solicitud de transferencia fue rechazada en enero de 2021 y está cansado de la vida en el banquillo. Neto tiene contrato con el Barça hasta 2023, pero sus agentes están estudiando un cambio a la Premier League o a la Serie A, según informa Mundo Deportivo.

Sin embargo, incluso si Neto se mueve, no está claro si el Barça podrá fichar a un portero. Las enormes dudas del club y la enorme masa salarial dificultan los fichajes, mientras que los catalanes también podrían recurrir al portero del Barça B, Iñaki Peña, de 22 años, como suplente de Ter Stegen para lo que resta de temporada.

