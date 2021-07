Juegos Olímpicos Tokio 2020: Horario ceremonia de apertura

El Estadio Olímpico de Tokio, será por segunda vez el escenario de los Juegos Olímpicos 2020, que conservaron su nombre original pese a su celebración en este 2021, debido al retraso que tuvieron que afrontar por la crisis de la pandemia del coronavirus.

Con una ceremonia inaugural atípica, el próximo viernes 23 de julio, a las 20:00 hora local en Tokio, y con menos de mil invitados, se iniciarán las competiciones deportivas más esperadas en el mundo entero.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están a punto de comenzar y los preparativos para la ceremonia de apertura se encuentran en medio de un total hermetismo. @eliperezcnn nos tiene más detalles del Estadio Olímpico. Sigue nuestra cobertura: https://t.co/hrN3H01t1X pic.twitter.com/ryev9DsAp4 — CNN en Español (@CNNEE) July 21, 2021

Sobre el espectáculo que mostrará Japón a los millones de espectadores de la ceremonia, el consejero del Comité Organizador de Tokio, Marco Balich, en una entrevista con la agencia Reuters, dijo sobre el evento que “será una ceremonia mucho más sobria, aunque con la belleza estética japonesa. Muy nipona pero en consonancia con el sentimiento de hoy, con la realidad”, aseguró.

Señaló Balich que como se esperaba, no habrá coreografías de masas para impedir contagios ni llamativas nubes de humo. En vez de regodearse en estos despliegues humanos y técnicos, “la ceremonia de apertura va a ser de algún modo única al centrarse solo en los atletas”, desganó Balich, en declaraciones citadas por ABC.

En total se contará con la participación de 204 delegaciones de las 206 que reconoce el Comité Olímpico Internacional-COI. Corea del Norte será uno de los países ausentes, nación que confirmó que como medida de seguridad y protección de sus atletas frente al Covid-19, estos no harán presencia en la villa olímpica. Por su parte Rusia como es sabido fue vetado de la participación en los juegos en vista de descubrir que el gobierno alteró los datos de laboratorio de la Agencia Rusa Antidopaje.

Es de señalar, que, aunque la apertura de los juegos es el viernes, las disputas deportivas comenzaron dos días antes. El miércoles 21 de julio las disciplinas de Fútbol y Softbol hicieron su debut.

Esto es lo que necesita saber:

¿A qué hora comienza la ceremonia de apertura?

Estados Unidos: 04:00 AM (PT) / 07:00 AM (ET)

México, Ecuador y Colombia: 06:00 AM

Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 07:00 AM

Argentina, Brasil y Uruguay: 08:00 AM

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos en vivo?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán transmitidos y difundidos en todo el territorio de los Estados Unidos a través de las plataformas de NBC Universal, que ofrecerá más de 7.000 horas de cobertura. Además de la NBC, los Juegos se emitirán en CNBC, Golf Channel, NBC Olympics, NBC Sports Network, Telemundo y USA.

Los espectáculos olímpicos y los eventos en directo también se transmitirán en Peacock, NBCOlympics.com y NBCSports.com, informó LA Times.

Le recomendamos consultar la Guia de TV aquí, para conocer la programación de los canales deportivos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Para América Latina, en un acuerdo exclusivo, Marca Claro tendrá en su canal de YouTube la transmisión del evento de los anillos. Según comenta la empresa de telecomunicaciones y su sitio deportivo “los usuarios de México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela podrán consultar cuatro señales distintas las 24 horas del día y disfrutar de hasta 10 eventos en directo de manera simultánea”.





Play



Inauguración Tokyo 2020: ¿Dónde y cómo ver en vivo el inicio de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 están a la vuelta de la esquina, y Japón está listo para mostrar al mundo su mejor rostro desde el Estadio Nacional de Tokio con la Ceremonia de Inauguración. bit.ly/2YAWO4p SUSCRÍBETE y mantente informado con las últimas noticias del mundo deportivo. El Comité Organizador se lucirá con el banderazo inicial… 2021-07-19T23:02:16Z

Ceremonia Inaugural: “United by Emotion” (“Unidos por la emoción”).

De acuerdo al diario Marca, el productor ejecutivo de la Ceremonia de Apertura, Marco Balich, dio a conocer, en entrevista para Reuters, que durante la inauguración de los Juegos Olímpicos se hará referencia al coronavirus pues ha marcado un antes y un después en la historia mundial.

El enfoque de esta ceremonia inaugural será “el renacimiento”: “La Ceremonia Olímpica es una ventana de toda la humanidad, misma que tendrá que reflexionar sobre lo que ha sucedido. La organización tiene una oportunidad de refrescarse y repensar la situación para convertirla en la mayor celebración con valores olímpicos”.

Desde la postergación de los juegos el año pasado, Tokio 2020 tenia previsto para la Ceremonia de Apertura considerar temas como de convivencia, de paz, participación, reconstrucción, emoción y futuro, todos conceptos conducentes a una misma idea esperanzadora y de aliento para los miles de espectadores de este evento en el mundo, incluyendo a los mismos competidores, los cuales tuvieron que trasegar por un año muy difícil, consecuencia de la crisis económica y sanitaria que trajo la pandemia.

Además, con este evento se aspiraba a que, en los años futuros, los juegos de Tokio 2020 hicieran parte de la historia, y futuras generaciones las vieran como un encuentro multicultural y étnico que hizo posible en medio de tantas dificultades por procurar un mundo más sostenible, espiritualmente más rico, conducente a la unidad y a la lucha por un objetivo en común, sin importar las diferencias ni los intereses particulares.

Ahora bien, con la celebración de los olímpicos este año, y en vista de que la situación de la pandemia no se ha superado aun, el concepto de la ceremonia de apertura y la que durara por tres horas, sigue estando dirigida a lo que ha pasado en el mundo por el COVID-19.

“En la Ceremonia de Apertura, aspiramos a reafirmar el rol del deporte y el valor de los Juegos Olímpicos para expresar nuestra gratitud y admiración de todos los esfuerzos que hemos hecho juntos en el pasado año, y también para llevar esperanza para el futuro. Esperamos que sean una experiencia que transmita cómo todos tenemos la habilidad de celebrar las diferencias, de empatizar y de vivir juntos, con compasión el uno por el otro”, dice la organización sobre la ceremonia de apertura.

De esta manera, la organización quiere que sus ceremonias de apertura y de clausura en esta justas, animen a todas las personas del mundo a “seguir adelante”, viendo como ejemplo e inspiración las luchas de los atletas por sobresalir en el deporte.

¿Qué esperar ver?

Como es costumbre espectadores del planeta entero disfrutaran del desfile de las naciones participantes. Grecia, como cuna de los Juegos Olímpicos en la Antigüedad, será quien encabece el desfile. Mientras que Japón, nación anfitriona, será la última en entrar al estadio.

Un dato muy significativo es que el COI preparó para el desfile de esta ceremonia la representación de dos abanderados por cada país. Por el respeto y el derecho a la igualdad de género, Thomas Bach presidente del COI, anunció que un hombre y una mujer de cada delegación portarían la bandera de su nación.

Después, tomado el juramento olímpico por parte de los deportistas, jueces y entrenadores, por fin se declararán abiertas las competiciones durante los 16 días venideros, hasta el 8 de agosto que culmine toda la expectativa y emoción de cada país por obtener una medalla olímpica.

En cuanto a otros detalles del espectáculo inaugural, no se tienen mayores detalles, como siempre ha sido costumbre, sin embargo, se espera un show de luces, de fuegos artificiales, una presentación artística y la entrada de la llama olímpica al estadio para encender el pebetero que esta vez estará situado fuera del complejo deportivo, en la zona costera de Tokio.

En referencia a la presentación musical, se especula sobre el acompañamiento de una pieza musical de Evangelion. Según reportó el medio Gendai News, los ensayos del show ya han comenzado en la capital y los transeúntes aseguran haber escuchado fragmentos de la canción Tsubasa wo Kudasai del anime Evangelion.

“Los ensayos para la apertura continúan en el Estadio Nacional. El sonido ha estado bastante alto, algo que ha permitido a los transeúntes escuchar fragmentos como ‘Ima watashi no negaigoto ga kanau naraba’, que corresponden a la canción “Tsubasa wo Kudasai”.

LEER MÁS: El show de Ronaldinho en el amistoso de las leyendas del Barça y Real Madrid [VIDEO]