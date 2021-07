Juegos Olímpicos Tokio 2020: Tenis ¿cómo ver el Live Stream?

Puede que no esté a la altura de un Grand Slam en términos de talento general, pero el tenis de los Juegos Olímpicos siempre es un evento de visita obligada, y eso es aún más cierto en los Juegos de Tokio 2020 con Novak Djokovic buscando mantener su apuesta por un Golden Slam vivo.

En los Estados Unidos, toda la cobertura televisada de tenis de los Juegos Olímpicos estará en el Olympic Channel, pero no todos los partidos estarán en la televisión y parte de la acción puede estar en un retraso en la transmisión.

En su lugar, puede ver todos los partidos de los torneos individuales y dobles masculinos y femeninos en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, por lo que si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. transmisión de todos los partidos de tenis de los Juegos Olímpicos en línea:

Avance de Tenis en los Juegos Olímpicos 2020

Según el sitio web oficial del equipo de EE.UU., “La competencia de tenis olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio seguirá un formato de eliminatorias con sorteos de individuales masculinos y femeninos de 64 jugadores y sorteos de dobles masculinos y femeninos de 32 equipos, así como un evento de dobles mixtos de 16 equipos”.

En el lado masculino, el ganador de Wimbledon Novak Djokovic es el hombre a vencer, mientras que Andy Murray, quien ganó el oro en Río en 2016, será un perdedor esta vez.

“Es el evento deportivo más especial e histórico en la historia del deporte”, dijo Djokovic sobre jugar en los Juegos Olímpicos. “Representar a su país, formar parte de un equipo colectivo es algo que atesoro. Es algo que me anima personalmente y me da mucha confianza y mucha energía para mi propio desempeño personal”.

Por el lado femenino, después de retirarse del Abierto de Francia y no jugar en Wimbledon, Naomi Osaka competirá en el torneo de individuales. Ashleigh Barty de Australia será la única a vencer, pero con ambas mujeres lanzando sus sombreros en el ring, este promete ser uno de los grupos más intrigantes en un tiempo.

A continuación, se ofrece una breve descripción general del calendario y los competidores mejor clasificados de tenis masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de este año:

Principales competidoras individuales femeninas: Ashleigh Barty (Australia), Naomi Osaka (Japón), Aryna Sabalenka (Bielorrusia), Elina Svitolina (Ucrania), Karolina Pliskova (República Checa), Iga Swiatek (Polonia), Garbiñe Muguruza (España), Barbora Krejcikova (República Checa).

Principales competidores individuales masculinos: Novak Djokovic (Serbia), Daniil Medvedev (Rusia), Stefanos Tsitipas (Grecia), Alexander Zverev (Alemania), Andrey Rublev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Matteo Berrettini (Italia), Aslan Karatsev (Rusia), Feliz Auger-Aliassime (Canadá).

Horario de las mujeres:

Ronda de 64:10 p.m. del 23 de julio a las 7 a.m. del 24 de julio; 10 p.m. del 24 de julio a las 7 a.m. del 25 de julio

Ronda de 32:10 p.m. del 25 de julio a las 7 a.m. del 26 de julio

Ronda de 16:10 p.m. del 26 de julio a las 7 a.m. del 27 de julio

Cuartos de final: 10 p.m. del 27 de julio a las 7 a.m. del 28 de julio

Semifinales: 10 p.m. del 28 de julio a las 7 a.m. del 29 de julio

Medalla de bronce y medalla de oro: 11 p.m. del 30 de julio a las 7 a.m. del 31 de julio

Horario de los hombres:

Ronda de 64:10 p.m. del 23 de julio a las 7 a.m. del 24 de julio; 10 p.m. del 24 de julio a las 7 a.m. del 25 de julio

Ronda de 32:10 p.m. del 25 de julio a las 7 a.m. del 26 de julio; 10 p.m. del 26 de julio a las 7 a.m. del 27 de julio

Ronda de 16:10 p.m. del 27 de julio a las 7 a.m. del 28 de julio

Cuartos de final: 10 p.m. del 28 de julio a las 8 a.m. del 29 de julio

Semifinales: 11 p.m. del 29 de julio a las 7 a.m. del 30 de julio

Medalla de bronce: 11 p.m. del 30 de julio a las 7 a.m. del 31 de julio

Medalla de oro: 11 p.m. del 31 de julio a las 7 a.m. del 1 de agosto

