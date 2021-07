Juegos Olímpicos Tokio 2020: Surf ¿cómo ver el Live Stream?

El surf debutará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En los Estados Unidos, el surf de los Juegos Olímpicos no se transmitirá en vivo por televisión en ningún lugar, pero puede ver cada serie, cuartos de final, semifinal y final en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. corriente de los Juegos Olímpicos navegando en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, vea Surf en los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, vea Surf en los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, vea Surf en los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, vea Surf en los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

Avance de Surf en los Juegos Olímpicos 2020

El surf fue seleccionado en 2016 como uno de los cinco deportes adicionales propuestos por el Comité Organizador de Tokio 2020 para “traer eventos y cultura más jóvenes y vibrantes al programa olímpico”, según el sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

La competencia se llevará a cabo en la playa de Tsurigasaki, que los lugareños a veces llaman playa Shidashita. Lo interesante del surf es que mucho depende de las olas que proporciona la madre naturaleza.

“Es un surfing tan extraño y competitivo”, dijo Kolohe Andino de Estados Unidos. “Podrías ser el mejor surfista, el surfista más comentado, lo que sea, y sales y solo necesitas una puntuación y no puedes encontrar una ola. Es como si Tom Brady necesitara ir al campo en busca de la puntuación ganadora y no pudiera encontrar la pelota”.

Así es como se puntúa el deporte:

• Un panel de jueces consta de cinco jueces que analizan las actuaciones.

• Califican cada ola en una escala del uno al diez, con dos decimales.

• Para cada ola, se descartan los puntajes más altos y más bajos de los jueces. Al surfista se le da el promedio de las tres puntuaciones restantes.

• Las dos olas con la puntuación más alta de un surfista se combinan para un total general.

• No hay límites para la cantidad de olas que puede atrapar un ciclista.

• La duración de cada calor puede variar entre 20 y 35 minutos, dependiendo de las condiciones.

• Un viaje perfecto equivale a 10 puntos y, por lo tanto, una prueba de calor perfecta equivale a una puntuación total de 20 puntos.

“Todo está realmente conectado. Juntos, todos los elementos de los criterios reflejan lo que el público en general piensa que es un buen surf”, dijo el director técnico de la Asociación Internacional de Surfing (ISA), Erik Krammer, al Olympic Channel. “Eso es lo que los jueces quieren ver, los atletas quieren ver y eso es lo que el concurso quiere ver”.

Algunos grandes nombres a seguir son Carissa Moore y John John Florence, que tienen seis títulos mundiales combinados. Ambos son de Hawai y representarán el rojo, el blanco y el azul.

“Carissa y John John crecieron en Hawai: olas más poderosas, agua clara”, dijo el entrenador olímpico de EE. UU. Brett Simpson. “Es simplemente un estilo diferente. Pero han pasado la mitad de su vida compitiendo en California y en todo el mundo, y están en el nivel más alto porque pueden adaptar sus estilos”.

Moore es la favorita de oro con +200 en el lado femenino. Los brasileños Gabriel Medina e Italo Ferreira son los favoritos en el lado masculino con +150 y +180, respectivamente. Florence, que viene de una lesión de ligamento cruzado anterior, es la tercera favorita con +400.

