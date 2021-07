Juegos Olímpicos Tokio 2020: Skateboarding ¿cómo ver el Live Stream?

El skateboarding hace su debut en los Juegos Olímpicos de este año, con Nyjah Huston y la competencia callejera masculina abriendo las puertas en Tokio.

Avance Skateboarding Masculino en los Juegos Olímpicos 2020

Nyjah Huston de los Estados Unidos se encuentra actualmente en el puesto número 1 en la clasificación mundial de skate. Yuto Horigome y Sora Shirai de Japón, Kelvin Hoefler de Brasil, Gustavo Ribeiro de Portugal y Aurelien Giraud de Francia son los otros grandes candidatos internacionales para el oro a tener en cuenta. El estadounidense Jagger Eaton terminó cuarto en el Campeonato Mundial de Skate en Roma, por lo que será otro de los EE.UU. para ver.

Horigome acaba de vencer a Huston en el Campeonato Mundial, por lo que este debería ser un debut olímpico muy competitivo para este deporte. ¿Algo a considerar? Horigome contará con el apoyo de la afición local, y espera ese aspecto.

“Ya tengo una idea sobre los trucos que absolutamente quiero hacer en los Juegos Olímpicos”, dijo Horigome. “Tengo varios, y definitivamente los voy a lucir. He tenido la experiencia de competir fuera de casa, pero con los Juegos Olímpicos de Tokio, el apoyo que recibo va a ser grande para mí. Cuando escuche los aplausos, voy a tener esta sensación de que realmente voy a hacer esto aún mejor”.

Como el patinaje es completamente nuevo para los Juegos Olímpicos, aquí hay una breve descripción de las reglas del Washington Post: “En el patinaje callejero, los competidores navegan por un recorrido similar a una calle con escaleras, pasamanos, bordillos, bancos, paredes y pendientes, usando esos obstáculos para realizar trucos puntuados por un panel de cinco jueces. En cada ronda, los patinadores realizan dos carreras de 45 segundos y cinco trucos, y los jueces califican cada carrera y truco en una escala de cero a 10. Los puntajes más altos y más bajos para cada carrera y truco se eliminan, y los tres puntajes restantes se promedian con un decimal, lo que da como resultado el puntaje final”.

El horario del skate callejero masculino es el siguiente:

• Preliminares callejeros masculinos: 24 de julio, a partir de las 8:00 p.m.

• Final de calle masculina: 24 de julio, 11:25 p.m.

Competidores de skate callejero masculino, clasificados:

• 1. Nyjah Huston (USA)

• 2. Yuto Horigome (JPN)

• 3. Sora Shirai (JPN)

• 4. Kelvin Hoefler (BRA)

• 5. Gustavo Ribeiro (POR)

• 6. Aurelien Giraud (FRA)

• 7. Jake Ilardi (USA)

• 8. Jagger Eaton (USA)

• 9. Vincent Milou (FRA)

• 10. Matt Berger (CAN)

• 11. Manny Santiago (PUR)

• 12. Shane O’Neill (AUS)

• 13. Angelo Caro (PER)

• 14. Felipe Gustavo (BRA)

• 15. Yukito Aoki (JPN)

• 16. Giovanni Vianna (BRA)

• 17. Micky Papa (CAN)

• 18. Axel Cruysberghs (BEL)

• 19. Jhancarlos Gonzalez (COL)

• 20. Bandon Valjalo (RSA)

