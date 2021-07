Juegos Olímpicos Tokio 2020: Balonmano ¿cómo ver el Live Stream?

Uno de los deportes más entretenidos, y quizás subestimados, de los Juegos Olímpicos, el balonmano ocupa un lugar central en los Juegos Olímpicos de 2020 a partir del sábado (viernes por la noche en los EE.UU.) En Tokio.

En los Estados Unidos, parte del balonmano de los Juegos Olímpicos se televisará en NBC, NBCSN, CNBC o EE.UU., pero no todos los partidos se transmitirán por televisión y la mayoría de ellos se retransmitirán en cinta.

En su lugar, puede ver todos los partidos de los torneos masculinos y femeninos en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, por lo que si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. transmisión de todos los partidos de balonmano de los Juegos Olímpicos en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, vea todos los partidos de balonmano de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, vea todos los partidos de balonmano de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación Sling TV,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, vea todos los partidos de balonmano de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, vea todos los partidos de balonmano de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar cualquier partido televisado en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Avance de balonmano de los Juegos Olímpicos 2020

Habrá 12 equipos compitiendo tanto en competiciones masculinas como femeninas. Los hombres de Dinamarca se llevaron a casa el oro olímpico en Río en 2016, mientras que Rusia se llevó a casa el primer puesto para las mujeres la última vez. Francia, Dinamarca y Noruega son los mejores equipos a batir en el lado masculino, mientras que se espera que Noruega, Francia y Rusia lo hagan bien en el lado femenino.

A continuación, se muestra una vista previa del calendario de los eventos masculinos y femeninos, junto con un vistazo a los países que competirán en el torneo tanto para hombres como para mujeres:

Grupos preliminares:

Sábado 24 de julio – Lunes 2 de agosto Cuartos de final masculinos

Martes 3 de agosto Cuartos de final femeninos

Miércoles 4 de agosto Semifinales masculinos

Jueves 5 de agosto Semifinales femeninas

Viernes 6 de agosto Partido por la medalla de bronce masculina

Sábado 7 de agosto Final masculina

Sábado 7 de agosto Partido por la medalla de bronce femenina

Domingo 8 de agosto Final femenina

Países que compiten en el torneo masculino:

Grupo A: Noruega (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico masculino) Francia (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico masculino) Alemania (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico masculino) Brasil (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico masculino) España (EURO EHF masculino 2020 – Campeones) Argentina (Juegos Panamericanos 2019 – Campeones)

Grupo B: Dinamarca (Campeonato Mundial Masculino IHF 2019 – Ganadores) Suecia (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico masculino) Portugal (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico masculino) Japón (clasificado como anfitrión) Egipto (Campeonato Africano Masculino CAHB 2020 – Ganadores) Bahréin (Torneo de Clasificación Olímpica Asiática Masculina AHF 2019 – Ganadores

Países que compiten en el torneo femenino:

Grupo A: Holanda (Campeonato Mundial Femenino IHF 2019 – Ganadores) Montenegro (clasificado en el torneo de clasificación olímpica femenina) Noruega (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico femenino) Japón (clasificado como anfitrión) República de Corea (Torneo clasificatorio olímpico asiático femenino AHF 2019 – Ganadores) Angola (Campeonato Africano Femenino CAHB 2018 – Ganadores)

Grupo B España (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico femenino) Comité Olímpico Ruso (ROC) (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico femenino) Hungría (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico femenino) Suecia (clasificado en el torneo clasificatorio olímpico femenino) Francia (2018 Campeonato de Europa de la EHF femenina – Campeones) Brasil (Juegos Panamericanos 2019 – Campeones)

