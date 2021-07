Juegos Olímpicos Tokio 2020: Vela ¿cómo ver el Live Stream?

Los mejores regatistas del mundo apuntan al oro en Tokio en el inicio de este deporte histórico en los Juegos Olímpicos.

En los Estados Unidos, la navegación en los Juegos Olímpicos no se transmitirá por televisión en ninguna parte, pero puede ver las preliminares y las carreras de medallas de cada evento en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. corriente de los Juegos Olímpicos navegando en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, vea Vela en los Juegos Olímpicosen vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, vea Vela en los Juegos Olímpicosen vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, vea Vela en los Juegos Olímpicosen vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, vea Vela en los Juegos Olímpicosen vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

Vista previa de Vela en los Juegos Olímpicos

La Vela tiene una historia única en los Juegos Olímpicos, se convirtió en un deporte oficial en 1900 y ha estado en todos los Juegos Olímpicos desde entonces, excepto uno. Hay una variedad de eventos en los que compiten los regatistas durante los Juegos Olímpicos, que incluyen:

• RS: X – Windsurfer (Hombres/Mujeres)

• Láser: bote auxiliar para una persona (hombres)

• Láser Radial – Bote para una persona (mujeres)

• Finn – Bote para una persona (peso pesado) (hombres)

• 470 – Bote para dos personas (hombres/mujeres)

• 49er – Skiff (Hombres)

• 49er FX – Skiff (Mujeres)

• Nacra 17 Foiling – Multicasco mixto

Aquí hay una descripción de cómo funcionan los eventos, según el sitio oficial de los Juegos Olímpicos:

Cada evento consta de una serie de carreras. Los puntos en cada carrera se otorgan según la posición: el ganador obtiene un punto, el segundo clasificado obtiene dos y así sucesivamente. La carrera final se llama carrera por la medalla, en la que se duplican los puntos. Después de la carrera por las medallas, el individuo o la tripulación con la menor cantidad de puntos totales es declarado ganador. Durante las carreras, los barcos navegan por un recorrido con forma de triángulo enorme, y se dirigen a la línea de meta después de enfrentarse al viento de las tres direcciones. Deben pasar las boyas de señalización un cierto número de veces y en un orden predeterminado.

Habrá más de 350 competidores de 65 países en Japón para participar en los eventos de navegación.

“Como en cualquier Olimpiada, tienes que estar preparado para todo”, dijo Luther Carpenter, entrenador en jefe del equipo de vela de EE. UU., Según Scuttlebutt Sailing News. “Hemos estado aquí por más de una semana y han sido los mismos 6-11 nudos [de viento] para nuestro entrenamiento todos los días. Pero [en el evento de prueba] en 2019, tuvimos oleajes y oleajes masivos durante dos o tres semanas [en la misma época del año], y regresamos a casa de ese viaje pensando que si no puedes realizar entregas con aire pesado y grande olas, no vas a ganar. Así que es un lugar genial en ese sentido y, sinceramente, creo que muchos de nosotros esperamos una paleta de condiciones bastante amplia. Eso crearía medallistas de estos juegos que son marineros completos y que están a la altura de todos los desafíos”.

Las medallas de todos los tiempos cuentan en Vela

