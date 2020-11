Joven estrella del Barcelona sufre lesión ¿de quién se trata?

La victoria del Barcelona ante Real Betis dejó muchas buenas sensaciones, pero una de ellas no fue Ansu Fati. El joven que recién cumplió 18 años tuvo que salir en el entretiempo y fue lo que forzó a Leo Messi a entrar en acción en el segundo tiempo.

Después del partido, se anunció que el joven sufrió una rotura de menisco en su rodilla izquierda.

Todo apunta que podría estar de baja bastante tiempo, aunque está por determinarse definitivamente cuál es el grado de la lesión para poder establecer cuál es el tratamiento y el tiempo de recuperación.

Ansu tuvo que ser sustituido en el primer tiempo del partido después de la jugada con el defensa argelino Aïssa Mandi que acabó significando el penalti favorable a los azulgrana que lanzó Antoine Griezmann.

Fati comenzó a sentir las molestias en su rodilla después de ese golpe y tuvo que ser reemplazado por Messi, quien había estado de titular en todos los partidos desde el mes de junio.

¿Cuánto estará afuera?

Esa es la gran pregunta y todavía es un pronóstico reservado en base a algunas observaciones finales que se tiene que hacer. Ansu fue sometido a pruebas más detalladas que confirmaron la rotura del menisco interno. Todavía se tiene que determinar el grado de la lesión y cabe la posibilidad de la opción por una intervención conservadora, reconstruyendo el menisco dañado, sin necesidad de extirparlo parcial o totalmente.

Sobre el tema también habló el médico Miquel Llobet cuando habló por Catalunya Radio: “Si no hay cirugía, la recuperación sería enter tres a cuatro semanas. Si hay cirugía, dependiendo en el tipo de cirugía, la recuperación sería entre dos a tres meses como mínimo.”

Lo que es seguro es que el joven atacante se perderá los partidos de la fecha internacional que comienza la próxima semana.

Es muy probable que Ansu Fati se pierda el partido crucial ante el Atlético de Madrid y Osasuna además de los partidos de Champions contra Dynamo Kiev y Ferencvaros. Eso es si no tiene que visitar al quirófano.

Con esta ausencia, el Barcelona no tendrá disponible a uno de sus goleadores esta temporada y es muy probable que se vea el debut como titular con el primer equipo del miamiense Konrad de la Fuente. También puede ser el momento en el cual regrese el joven Ricky Puig a la alineación.

