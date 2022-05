El mariscal Josh Allen fue visto con Paris Hilton en Miami: ¿Qué hacía ahí?

El medidor de fama de Josh Allen continúa explotando esta temporada baja.

El mariscal de campo de los Buffalo Bills se ha convertido en una auténtica celebridad desde el final de la temporada, ganando invitaciones a torneos de golf destacados y reportajes de medios de noticias de celebridades. Allen volvió a ser el centro de atención en el Gran Premio de Miami de este fin de semana, donde pasó tiempo con un amigo de las carreras y se codeó con las otras estrellas presentes, incluida la mayor estrella de las redes sociales de la década de 2000.

La vida simple de Allen en Miami

Mientras estaban en Miami disfrutando de la carrera de Fórmula Uno, Allen y su novia Brittany Williams tuvieron la oportunidad de pasar el rato con una de las pioneras del género de la televisión reality, Paris Hilton. Fueron fotografiados juntos en un área VIP cerca del garaje de McLaren.

Allen tiene una conexión especial con el piloto de McLaren, Daniel Ricciardo, un australiano que el año pasado decidió subirse al carro de los Bills. Ricciardo le dijo a ESPN que quería declarar su lealtad a un equipo de la NFL, pero sintió una conexión inmediata con la base de fanáticos de Buffalo.

“Para ser honesto, amigo, todas las semanas veía algo viral en Instagram con Bills Mafia. Me recuerda a mis compañeros en casa”, dijo. “Es un equipo al que apoyaríamos. Habla nuestro idioma.

“Creo que todos la están pasando bien. Por lo que parece, son fans muy leales. Sé también que la mafia de Bills tiene una gran organización benéfica, otro incentivo para apoyarlos. Es retribuir a la comunidad y pensé que eso también era genial”.

Muchos otros atletas famosos asistieron a la carrera del domingo, incluidos Patrick Mahomes, Tom Brady y Michael Jordan.

El poder del estrellato de Allen

Esta ha sido todo menos una temporada baja tranquila para Allen, quien se ha encontrado en el centro de atención casi todas las semanas. Fue visto asistiendo al Masters con su amigo y ex rival de la AFC Este, Sam Darnold, el mes pasado, y luego llamó la atención de los tabloides por una salida con su novia en Hollywood. Como informó TMZ, Allen y Williams fueron fotografiados mientras cenaban en un “punto popular de Los Ángeles.”

“La pareja fue vista dirigiéndose a Catch en West Hollywood justo después del atardecer… y el mariscal de campo no parecía tener demasiadas preocupaciones en el mundo cuando entró al restaurante junto a Brittany Williams”, señaló el informe, agregando detalles sobre el trajes que cada uno de ellos llevaba.

Allen será el centro de atención aún más el próximo mes cuando él y Mahomes se unan para enfrentarse a Brady y Aaron Rodgers en “The Match”, un evento de golf benéfico que se transmitirá por televisión nacional.

Allen already has some experience in high-stake golf tournaments. He competed in the Pebble Beach Pro-Am back in February, turning down an invite as a Pro Bowl alternate to compete in the golf tournament instead. Though Allen and partner Keith Mitchell missed the cut at the event, the Bills quarterback said afterward it was a great way to spend a weekend.

“I’m so competitive that I was just so frustrated the whole week and not playing well,” Allen told USA Today’s Mackenzie Salmon during Super Bowl weekend. “But to look out and see the beach and the water, and it being 70 degrees at 10 o’clock in the morning with the sun shining down on my face … it was hard to be mad.”

