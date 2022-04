Jorge Masvidal promete volver a ganar: ¿Qué planea cambiar?

Jorge Masvidal está pensando en un plan maestro para finalmente superar el mal momento por el cual vive en su carrera. El miamense ha perdido sus últimas tres peleas de manera consecutiva y ya varios comienzan a cuestionar su futuro a los 37 años de edad.

En UFC 272, Masvidal sirvió como la mitad del evento principal, enfrentándose a su ex amigo y compañero de equipo Colby Covington en uno de los combates de rencor más esperados del deporte en los últimos años. Desafortunadamente para Masvidal, las cosas no le fueron bien. “Gamebred” fue ampliamente dominado en la pelea y perdió por amplia decisión unánime.

Las cosas solo empeoraron para Masvidal a partir de ahí, ya que fue arrestado por presuntamente agredir a Covington afuera de un restaurante de carnes en Miami dos semanas después de su pelea. Desde entonces, Masvidal ha mantenido en gran medida un perfil bajo, sin embargo, recientemente rompió su silencio al hablar con el podcast IMPAULSIVE de Logan Paul, donde se negó a comentar sobre las acusaciones actuales que enfrenta, pero habló sobre UFC 272 por primera vez.

“Estaba furioso”, dijo Masvidal. “Estaba molesto, y me gusta estar aislado cuando me pongo así. Es mejor para mí. Tómese un par de días para resolverlo y si tengo un problema y no puedo resolverlo, carajo, entonces es un problema real. Podría fallar en algo, pero si pudiera encontrar una manera de arreglarlo, entonces puedo regresar y abordarlo nuevamente, luego puedo dormir en paz por la noche. Entonces eso es lo que hice: cinco, seis días en esa tierra de nadie, y luego se me ocurrió un plan, y ahora voy a ejecutar ese plan “.

Aparentemente, ese plan es bastante simple: Masvidal va a comprometerse a luchar mucho más.

El “BMF” reconoció que Covington resultó ser una pelea difícil para él debido a la habilidad de lucha superior de Covington, un talón de Aquiles que ha perjudicado a Masvidal antes.

Ahora, sin embargo, el peleador tiene la intención de hacer todo lo posible para resolver el problema.

“Vuelvo al trabajo de una manera diferente”, dijo Masvidal. “He estado practicando este deporte durante bastante tiempo… así que tengo muchos datos que puedo usar para volver atrás y comenzar a diseccionar eso y ver qué funciona y qué no en el futuro, para resolver estos acertijos. He tenido un problema con los luchadores. Es un par de veces que he tenido problemas. No solo un tipo que era decente, [sino] los luchadores más destacados, he tenido un problema.

“Con los luchadores, cuando me sacan de mi elemento y pueden seguir presionando ese juego de abrazos, incluso cuando lo llevo a un punto neutral, pienso, ‘F ***, gasté mucho. de poder extra haciendo eso’ Entonces, sabiendo estas cosas, tengo un plan y una fórmula ligeramente diferentes para abordar estos problemas que he tenido la mayor parte de mi carrera con los luchadores de mierda.

“El mejor programa en el país actualmente, durante los últimos 10 años, es Penn State”, continuó Masvidal. “Tengo algunos buenos amigos allí, así que pasaré un tiempo en Pensilvania, lucharé en la mañana, lucharé en la noche, lucharé en la mañana, lucharé en la noche, y me quedaré haciendo eso, porque no Siento que tengo que trabajar en mi boxeo, para no ser arrogante, o en mis patadas. Está ahí en cualquier momento. Solo tengo que agudizarlo antes de las peleas. Entonces, uno de mis planes principales en este momento es luchar día y noche y ver qué sale de eso.

“Entonces regrese al deporte de MMA y vea dónde estoy. No sé cuánto tiempo me llevará ese viaje. No sé si voy a ir allí seis meses o seis semanas hasta que logre ese avance, pero sé que vendrá solo de estar allí”.

Como una de las estrellas más grandes de la UFC, cuando Masvidal regrese, no faltarán oponentes potenciales para el campeón “BMF”. Conor McGregor, Leon Edwards y una revancha con Nate Diaz se han planteado como peleas que podrían tener sentido para Masvidal a continuación. “Gamebred” dice que no se preocupa por eso en este momento, pero cada vez que regresa, predice violencia.

“Ni siquiera estoy pensando tan lejos todavía”, dijo Masvidal. “Voy a ir a afilar estas herramientas. Solo lucha, lucha y ver qué es lo que sale de eso. Y una vez que sienta que he mejorado, he subido de nivel, he golpeado a todos con un Super Saiyan, descubriremos a quién voy a asesinar,” afirmó.

