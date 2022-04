Jorge Masvidal expresa su admiración hacia Jake Paul: ¿Cuáles fueron sus razones?

El miamense y exparticipante de Exatlon Jorge Masvidal está realmente impresionado por el boxeo de Jake Paul en un aspecto.

Paul ha pasado de ser una estrella de YouTube a un boxeador profesional. Si bien ha estado utilizando los deportes de combate para impulsar su marca, Paul ha podido entregar los productos hasta el momento. A fines de 2021, noqueó a Tyron Woodley, ex campeón de peso welter de UFC, con un golpe en una revancha de boxeo.

Play

Jorge Masvidal On Hatred For Colby Covington & Jake Paul – IMPAULSIVE EP. 322 UFC Legend, Jorge “Gamebred” Masvidal, joins the boys to discuss his alleged confrontation with rival Colby Covington in Miami, when he’ll fight Jake Paul, knocking out Ben Askren in 5 seconds, Will Smith slapping Chris Rock, sliding in DM’s, smoking tons of weed before fights, Kamaru Usman, Paddy Pimblett, Sean O’Malley, Khamzat Chimaev & more…… 2022-04-19T19:12:57Z

Durante una aparición en el podcast IMPAULSIVE, Jorge Masvidal reveló lo que más le ha impresionado de Jake Paul, vía través de MMAFighting.com.

“Estuve allí en vivo en su última pelea, y lo mejor que vi es que lo golpearon varias veces en esta última pelea, y creo que incluso sufrió un pequeño cabezazo”, dijo Masvidal. “Vi su rostro en ese asalto en el que dijo: ‘Oh, mierda, es una pelea real de mierda’. Y en el siguiente asalto todavía estaba un poco deprimido, pero finalmente llegó. atrás y comenzó a luchar más fuerte y mejor. Así que eso es lo mejor que he visto de él hasta ahora. Que en realidad tuvo una adversidad real… Woodley lo atrapó como dos buenos tiros y mantuvo la compostura y luchó, por lo que definitivamente ha mejorado”.

¿Masvidal busca pelea ante Paul?

En lo que respecta a un posible enfrentamiento con Jake, Masvidal cree que sería muy diferente a los dos combates de Woodley.

El peleador habló al respecto y parece que no tiene interés en la actualidad, aunque uno ve que no descartaría esa posibilidad, según BJPenn.com.

“Pero Woodley también es un peleador que es muy bueno para pelear. Woodley pelea en lugares, Woodley no es muy agresivo, explotará contigo con su gran tiro. En MMA funcionaría, pero en el boxeo, si todo lo que tienes es una buena mano derecha, puedo verlo. Sólo tengo que mantener mis manos arriba. No tengo que preocuparme por un derribo o una patada en la pierna, solo puedo [cubrirme]. Yo no peleo así. Uso mucho ambas manos, así que definitivamente creo que sería una pelea completamente diferente conmigo”.

Para Masvidal, muchos no se sorprenderían si en el futuro toma una pelea con el famoso Youtuber. Su carrera se encuentra en limbo tras perder sus últimas tres peleas de manera consecutiva. El último combate perdió de manera unánime contra Colby Covington.

También se encontró en problemas legales tras perder esa pelea. El cubano-americano tuvo un altercado con Covington días después de la pelea en un restaurante de South Beach. Tras ese incidente, el peleador de 37 años terminó encarelado y se espera que Covington lo lleve a corte.

LEER MÁS: Tyson Fury deja preplejo a Francis Ngannou tras comentario inapropiado: ¿Qué dijo el campeón?