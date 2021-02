Jordi Alba: “Es mejor que no juegue Neymar”

El lateral izquierdo del Barcelona, ​​Jordi Alba, dejó claro que no echará de menos a Neymar contra el Paris Saint-Germain llegue al Camp Nou en los octavos de final de la Champions.

El brasileño se perderá el partido ante su ex equipo por lesión, y Alba dijo en una rueda de prensa previa al partido que la ausencia de Neymar es una buena noticia para su equipo.

“Nos sentimos bien, pero no hay favorito en esta eliminatoria. Será un partido complicado. Necesitamos jugar los dos partidos con mucha intensidad. La ausencia de Neymar es grande. Es mejor para nosotros que jugadores como él no puedan jugar. Que no tengan a Ángel di María también es positivo. Pero el PSG todavía tiene otros buenos jugadores con un nivel similar. También nos faltan jugadores importantes a nosotros.”

🗣️ Jordi Alba: "Personalment crec que és millor que no jugui Neymar" ⚽️ El lateral és conscient de la perillositat del brasiler

▶️ https://t.co/4HINYpOuki pic.twitter.com/CWPGRpQsDz — btv esports (@btvesports) February 15, 2021

Neymar se unió al PSG en 2017 y se ha convertido en un jugador clave para el campeón francés. El jugador de 29 años suma 13 goles en 17 apariciones con el PSG esta temporada.

Neymar, ‘muy triste’ por perderse el partido ante el Barça

El internacional brasileño ha recurrido a Instagram para describir cómo se siente después de la lesión en el aductor que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante 4 semanas. Neymar dejó en claro que su último revés por lesión es difícil de soportar:

“Por un tiempo, una vez más tendré que dejar de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol.”

“Regateo y me golpean constantemente. Me pone muy triste. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, a un entrenador, a un comentarista o a quien sea decir ‘tienen que patearlo’, ‘llorón’, niño malcriado’…”

“Me entristece y no sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS.”

Neymar llegó al PSG en un intento por ayudar al equipo francés a ganar la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club. Sin embargo, las lesiones han hecho que el delantero se pierda algunos partidos cruciales en la máxima competición europea.

El brasileño se vio obligado a quedarse fuera de la derrota del PSG en octavos de final ante el Real Madrid en 2018 debido a una lesión y también estuvo lesionado cuando su equipo quedó eliminado a manos del Manchester United la temporada 2019-20.

Koeman pide protección para Neymar

Al técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, se le preguntó por Neymar en su conferencia de prensa previa al partido y pidió a los árbitros que brinden más protección a los jugadores:

“Creo que siempre debemos proteger a este tipo de jugadores. Podría ser Neymar, podría ser Messi, podría ser Ronaldo. Creo que nos permiten disfrutar de su calidad individual. Los árbitros deben hacer un esfuerzo para protegerlos porque el fútbol es un deporte de contacto y a veces reciben faltas muy duras.”

La ausencia de Neymar privará al PSG de uno de sus atacantes clave, aunque Kylian Mbappé supondrá una gran amenaza para la defensa del Barcelona. Los catalanes también están sin algunos jugadores clave como Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergi Roberto y Ronald Araujo, todos lesionados.