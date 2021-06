Jordí Alba habló sobre el tema Luis Suárez: ¿Qué Dijo?

El defensa del Barcelona, Jordi Alba, llega a una Euro2020 con un enfoque en el que quiere ser parte de una repuntada por parte de la selección española. Además sabe que lo mismo puede ocurrir dentro de su club para la próxima campaña.

El lateral izquierdo del Barça está comprometido con un recambio del equipo y habló al respecto en una entrevista colectiva el miércoles. Alba se siente que tiene que ser parte vital como líder del Barça en este del nuevo proyecto que busca armar el presidente Joan Laporta.

Por eso mencionó que En los primeros compases de su concentración con la selección española en vistas a la Eurocopa ya avanzó que a él le gustaría “seguir en el Barça de por vida”. Este miércoles, en El Larguero de la Cadena Ser, se ha manifestado eso pero también habló sobre la salida de un compañero que se extrañó.





Play



El Larguero EN VIVO: Entrevista con Jordi Alba y los detalles del positivo de Busquets [09/06/2021] Escucha el programa deportivo de las noches de la Cadena SER con Manu Carreño 2021-06-09T23:39:34Z

El “chiste” con Luis Suarez

Alba fue preguntado por si del goleador uruguayo tuvo algo que ver con su buena relación con Messi, el defensa culé no pudo ser más contundente: “Imagínate. Se dicen muchas barbaridades. Hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza”.

El exValencia continuó y criticó al expresidente del club Josep Maria Bartomeu por “regalar” a Suárez a “un rival directo”. “Luis dio mucho al Barça, se regaló a un rival directo como el Atlético y acabó con la Liga… Me parece de chiste. No me gustó. Más allá de la amistad que nos unía, ¿dónde vas a encontrar un delantero como él? Ha callado muchas bocas”, enfatizó.





Play



Luis Suarez – All 21 Goals for Atletico Madrid | 2020/21 Luis Suarez – All 21 Goals for Atletico Madrid | 2020/21 ————————————————————————————————————————— Los 21 Goles de Luis Suárez con el Atlético de Madrid 2020/21. 2021-05-24T01:03:57Z

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Quiere seguir en el Barcelona

“No me he visto fuera del Barça nunca, aunque si fuera por lo que dice la prensa llevaría nueve años fuera. Quiero cumplir los años que me quedan de contrato y el club no me ha dicho otra cosa, así que estoy tranquilo”, valoró.

Por otro lado, Alba ha celebrado la continuidad del entrenador del Barça. “Ha hecho una buena temporada. No era fácil, con gente muy joven. Jugar con tres centrales nos dio estabilidad, nuestros mejores partidos fueron así. Ya gestión de grupo también ha sido buena. Me podía esperar la noticia de que iba a seguir”, finalizó.

Quiere que Messi se quede

El capitán de La Roja además habló sobre el futuro de su socio en ataque en el Barcelona, Leo Messi, que todavía no cuenta con una oferta de renovación sobre la mesa, el jugador fue contundente: “Ojalá se pueda quedar”. “Sería una noticia muy buena que siguiera con nosotros porque nos hace mejores y con él tenemos más opciones de ganar más títulos”, añadió.

Según informó Manu Carreño en El Larguero, Messi recibirá en un plazo máximo de dos temporadas como renovación por parte del club catalán. Messi aún no cuenta con una oferta formal de renovación ya que el jugador se encuentra preparándose para la Copa América en Brasil.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?