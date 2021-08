Jordi Alba se defendió ante las críticas por la rebaja salarial ¿Qué dijo?

El lateral del FC Barcelona, ​​Jordi Alba, quería dejar las cosas claras sobre las “mentiras” que cree que se han permitido difundir después de la salida de Lionel Messi del club.

Messi dejó el club después de 21 años, ya que los catalanes no podían permitirse renovar su contrato y cumplir con el tope salarial de La Liga debido a sus bien documentados problemas económicos.

Ha habido informes de que jugadores veteranos, incluido Jordi Alba, se han negado a aceptar recortes salariales que habrían ayudado al club. Según AS, el Barcelona y el presidente Joan Laporta han estado “molestos” por la renuencia de Alba a bajar su salario, según informa Football España.

Alba abordó las especulaciones tras aparecer en la victoria por 4-2 del domingo sobre la Real Sociedad y dejó claro su compromiso con el club, según ha informado Marca.

“Nadie del club me ha pedido nada hasta hace dos o tres semanas. Siempre he querido ayudar al club y creo que nadie tiene por qué dudar de mí. Nadie tiene que dudar de mi amor por el Barça”, dijo. “Llevo aquí 10 años más 8 en el fútbol formativo. Es mi casa, el club de mi vida y siempre ayudaré. La gente puede pensar lo que quiera. No puedo controlar eso. Aprecio esta pregunta y estoy abierto. Sería bueno que le preguntara al presidente”.

El lateral izquierdo también admitió que estaba “molesto” por las mentiras que había visto desde el campeonato europeo de este verano.

“Mis abogados y agentes han tenido conversaciones con el club. El trato con Piqué se cerró antes que el resto. Pero creo que las ganas de ayudar al club siempre han sido las que tenían que ser”, añadió. “Me molestan las mentiras. Me cansan. Sufro más por la familia, por las cosas que tienen que escuchar. No tengo más remedio que mostrar mi rostro. He estado escuchando mentiras desde antes del Campeonato de Europa”.

Alba habló de Leo Messi

Alba también dejó en claro cuánto había querido que Leo Messi se quedara. Los dos jugadores disfrutaron de una magnífica relación juntos en el Barcelona, y Alba no está contento de que los dedos apunten en su dirección para la salida del argentino.

“He escuchado tantas cosas. Leo, aparte del mejor de la historia, fue el que mejor me entendió”, agregó. “Imagínense los esfuerzos que habría hecho para que él continuara. No es cierto”.

Alba escribió una larga y emotiva publicación en Instagram para Messi después de que se conociera la noticia de su partida. El lateral izquierdo dijo que había sido un “privilegio” jugar con el delantero y también escribió, “no solo eres el mejor jugador de la historia del fútbol, sino que también eres un ser humano excepcional”.

Piqué confirmó más recortes salariales

El Barcelona confirmó antes del partido del domingo que Gerard Piqué había acordado una reducción salarial que había permitido al club registrar los nuevos fichajes de Memphis Depay y Eric García antes de la victoria del domingo.

Piqué habló después del partido y dijo que los otros tres capitanes del club, Sergio Busquets, Alba y Sergi Roberto, también estarían haciendo un gesto similar, según informó Marca.

Añadió: “He estado en contacto con los otros capitanes y ellos también van a aceptar una reducción. Es solo una cuestión de tiempo. Es por eso que pude hacerlo primero para hacerlo rápidamente y ayudar a registrar jugadores. Somos una familia y los capitanes también han querido hacer esto desde el primer momento”.

Las reducciones deberían permitir al Barça registrar también a Sergio Agüero, aunque es posible que el club aún deba vender jugadores si quieren agregar más fichajes antes del cierre de la ventana de mercado de verano.

