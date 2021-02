Jordi Alba: “Estamos muy enojados por el empate. Todo es nuestra culpa”

El lateral izquierdo del FC Barcelona, Jordi Alba, dice que su equipo está “realmente enojado” después del perjudicial empate sufrido en La Liga este domingo contra el Cádiz, pero siente que la culpa es solo de ellos mismos, por perder puntos en el Camp Nou.

El empate 1-1 significa que el equipo de Ronald Koeman no pudo aprovechar al máximo la sorpresiva derrota del Atlético de Madrid por 2-0 ante el Levante y quedar a ocho puntos de los líderes de la tabla de clasificación en La Liga.

El Barça dominó el partido ante el Cádiz pero no pudo sumar. El primer gol llegó en la primer parte, tras penalti cobrado por Lionel Messi, pero al final del partido Clement Lenglet concedió una falta en el área, y los visitantes empataron el marcador en el minuto 89′.

Jordi Alba habló con Barça TV tras el partido y dejó claro su frustración por el resultado, según ha informado Sport.

Es culpa nuestra. Estamos realmente cabreados. Dominamos el juego. Sabíamos que se hundirían profundamente y [marcaron] en una jugada aislada. Es una pena. Somos los culpables. Fue una oportunidad única para reducir la brecha en la cima y no pudimos hacerlo.

Todavía queda un largo camino por recorrer, pero no podemos dejar escapar puntos como este. No hay excusa. Tuvimos la oportunidad y no ganamos. Ahora tenemos que ir de nuevo, mirar las cosas… esto no puede pasar.