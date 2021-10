Jon Jones rompe el silencio tras su arresto y serias acusaciones: ¿Qué dijo?

El ex campeón peso semicompleto de la UFC Jon Jones finalmente rompió el silencio tras su arresto en Las Vegas, Nevada.

La mañana del viernes 24 de septiembre de 2021, “Bones” fue arrestado y acusado por violencia doméstica y por romper un vehículo, un delito. De acuerdo a un informe reciente de MMA Fighting, Jones fue acusado de tirarle del cabello a una mujer, quien luego fue identificada como su prometida, Jessie Moses. Según el informe policial obtenido por dicha agencia de noticias, se ha alegado que Jones le dio un cabezazo a un vehículo policial.

Horas antes del arresto, Jones fue admitido en el UFC Hall of Fame por su primera pelea con Alexander Gustafsson en el UFC 165 en septiembre de 2013. La policía acudió a Caesars Palace tras haber recibido un llamado acerca de una mujer, Moses, a quien le sangraba “su naríz/ boca”, informó MMA Fighting.

Jones, el sospechoso, no se encontraba en el lugar cuando llegó la policía, sin embargo, fue detenido por otra unidad fuera de Caesars Palace. Según el informe policial, Jones se volvió “furioso” mientras era puesto bajo arresto y el ex campeón de la UFC le dio un cabezazo a la patrulla.

“Mientras Jones era detenido, montó en cólera y le dio un fuerte golpe con la cabeza al capot del patrullero [del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas] dejando una abolladura de tamaño mediano y levantando parte de la pintura del vehículo”, decía el informe, según MMA Fighting.

Moses sostuvo que Jones le tiró del cabello cuando intentó irse de su habitación en el hotel

De acuerdo con MMA Fighting, la policía habló con Moses después del incidente, quien informó que se encuentra en pareja con Bones hace 17 años y que tienen tres hijos en común. La prometida de Jones negó haber discutido con Jones y relató que alrededor de las 11:30 p.m., Bones se marchó de su habitación en el hotel con sus amigos.

MMA Fighting escribió: “Moses luego manifestó que ‘estaba durmiendo cuando Jones regresó, [él] ‘no estaba muy feliz’ y cuando se le preguntó si la pelea se había tornado física, respondió: ‘un poco, sí’”.

Según el informe, Moses dijo que Bones “me tocó detrás de la cabeza y me jaló un poco del cabello pero no me golpeó ni nada”. La prometida de Jones sostuvo que “estaba intentando salir de la habitación”, dando lugar a que Jones la tomara del cabello.

La policía escribió en su informe que Moses tenía sangre “alrededor de los labios, el mentón y por toda su sudadera”. Moses también tenía un labio hinchado, informó MMA Fighting.

Según la policía, Moses también “parecía tener miedo de hablar siquiera” de Bones.

Moses optó por no solicitar una orden de restricción contra su prometido, sin embargo se veía “muy asustada respecto de la liberación de Jonathan de la cárcel”, afirmó el reporte.

Jones fue trasladado a un centro de detención donde fue acusado formalmente. Luego fue liberado bajo fianza y se espera que comparezca ante el juez el 26 de octubre de 2021.

Jones rompe el silencio, jura ‘dejar el alcohol en el pasado para siempre’

El martes por la noche, el ex campeón de peso semipesado se volcó a Instagram para romper el silencio. Bones compartió un video a través de Historias de Instagram donde puede vérselo entrenando. También escribió cuatro notas separadas:

“Tengo demasiado trauma como para consumir alcohol. Mi cerebro simplemente no puede soportarlo más. Dejaré al alcohol en mi pasado para siempre”.

“Transformaré esta pesadilla en lo mejor que pueda sucederme en la vida”.

“Ahora es momento de trabajar más duro que nunca”.

“Lo que el diablo propone para el mal, Dios lo usa para el bien”.

