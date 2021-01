Muere leyenda del baloncesto universitario a los 89 años

El legendario ex entrenador de baloncesto de la Universidad de Temple, John Chaney, murió el 29 de enero de 2021, como informó Mike Jensen de The Philadelphia Inquirer. Tenía 89 años.

Mientras entrenaba al equipo de baloncesto de la Universidad de Temple, ganó un total de 741 partidos en su carrera y llevó al equipo al torneo de la NCAA 17 veces, y alcanzó el Elite Eight cinco veces. Antes de retirarse en 2006, fue elegido miembro del Salón de la Fama del Baloncesto en Memoria de Naismith en 2001. En 2006, fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Universitario.

The Legends keep passing, today it’s John Chaney legendary coach of Temple University. Fierce and intense is how I will remember him, not competing wasn’t an option on his team. #RIP Coach Chaney🙏🏾 pic.twitter.com/54rEWnslBE — Eldridge Recasner (@erecasner) January 29, 2021

Su biografía del Salón de la Fama describe a Chaney como un entrenador duro pero cariñoso, famoso por sus “entrenamientos a primerísima hora de la mañana en la Universidad de Temple”.

Si bien la hora del día en que comenzaron los entrenamientos fue distintiva, más famosos son los valores que el entrenador veterano inculcó en sus jugadores: disciplina, trabajo en equipo, compromiso, excelencia y ejecución. Los equipos de Chaney, primero en Cheyney State en Cheyney, Pensilvania, donde ganó el campeonato nacional de la División II de la NCAA en 1978, y luego en la Universidad de Temple en Filadelfia, jugaron un baloncesto duro.

En 2019, Chaney, quien fue nombrado dos veces seleccionador nacional del año, bromeó sobre su vejez. Le dijo a The Athletic: “Lo peor de envejecer es que toda la gente que conocías muere. Entonces tienes que hacer nuevos amigos”.

A Chaney le sobreviven su esposa Jeanne Dixon, con quien se casó en 1953, y sus tres hijos.

Chaney fue una figura importante en la comunidad negra y habló sobre el movimiento Black Live Matter en junio

Si bien el baloncesto siempre fue la principal pasión en la vida de Chaney, jugó en Bethune-Cookman College en Florida antes de ir a entrenar en Cheyney State en Pensilvania, donde fue en campeón el 1978 de la División II de la NCAA, también ayudó a que los entrenadores negros se ganaran su respeto. Su impulso por la igualdad no se detuvo después de que se retirara del entrenador.

Mientras hablaba con el Philadelphia Enquirer en junio, habló sobre su crianza en Jacksonville, Mississippi, y la noche en que su madre les dijo a él y a sus tres hermanos que se escondieran debajo de la cama mientras los miembros del KKK quemaban una cruz cerca de su casa.

“El racismo es una lucha hasta el final”, dijo Chaney. “Solía ​​decirles a mis jugadores, nunca serán ganadores en este juego hasta que puedan verse reflejados en los demás. Debes verte en los demás. Debes comprender a los demás. Debes tener empatía”.

Saddened to hear about the passing of Coach John Chaney, a former PSAC coach and one of our game’s very best to grace the sidelines! pic.twitter.com/FcsAk3Koal — JIM BOONE 🦁 (@CoachJimBoone) January 29, 2021

Meses antes de su 89 cumpleaños, Chaney habló sobre el movimiento Black Lives Matter:

“Las personas que están salvando a esta sociedad de ser un desastre total son los jóvenes”, dijo Chaney. “Están en las calles. Eso es valentía. Eso es valentía en su máxima expresión. Tenemos algunos de los estudiantes y jóvenes más valientes, que lucharán hasta posiblemente morir a causa de esta pandemia”.

“¿Pensando en dónde vamos a partir de aquí?”, dijo Chaney. “No se puede jugar al baloncesto sin aficionados. Para mí, es imposible”.

“Mi hija y mi yerno vienen y mis vecinos me visitan”, dijo Chaney. “Mi nuera me mantiene abastecida de víveres. Es solo que no puedo salir y moverme en absoluto. Es algo terrible. Mi esposa y yo tenemos 88 años.”

“Estoy aguantando, como la última rama del árbol cuando sopla el viento”, dijo Chaney, antes de estallar en una carcajada profunda.

Sentidos tributos a Chaney llenaron Twitter tras la noticia de su muerte

La presencia de Chaney y su carrera legendaria como entrenador tocaron las vidas de numerosos atletas, jugadores de baloncesto y analistas deportivos en todo el país

La presentadora de radio de Filadelfia, Natalie Egenolf, tuiteó: “John Chaney era lo mejor de Filadelfia. Sinónimo de @TempleUniv. Antes de saber nada sobre la universidad real, conocí a John Chaney. Será amado en esta ciudad para siempre. #TempleMade”.

Chuck Swirsky tuiteó: “RIP HOF John Chaney. El entrenador se fue. Una vez me concedió una entrevista de 10 minutos, fue genial. Amaba su pasión”.