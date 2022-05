Joe Rogan decide respaldar a peleador ‘perjudicado’ tras controversia

E

l polémico comentarista Joe Rogan dio su opinión recientemente sobre la controversia del pesaje de la UFC 274 que terminó con Charles Oliveira perdiendo su cinturón de peso ligero.

Un día antes de que Oliveira defendiera su cinturón contra Justin Gaethje en el Footprint Center en Phoenix, Arizona, “Do Bronx” no logró llegar al peso del campeonato. En lugar de pesar 155 libras, la balanza marcó 155,5 libras en dos intentos para Oliveira, media libra por encima del límite.

Debido a eso, el cinturón quedó vacante justo cuando al comienzo del evento estelar el 7 de mayo. Oliveira ganó la pelea por estrangulamiento en el primer asalto, pero debido a que no era elegible para ganar el cinturón, la división continúa sin tener un campeón.

Sin embargo, antes de la pelea, dos combatientes de la UFC 274 le dijeron a Guilherme Cruz de MMA Fighting que la balanza que los luchadores estaban usando en el hotel no funcionaba correctamente. Específicamente, dijeron que mostraba que los usuarios pesaban media libra menos de su peso real.

El presidente de la UFC, Dana White, le dijo a los medios durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de la UFC 274 que la promoción ahora tendrán seguridad monitoreando la báscula para garantizar que nada como esto vuelva a suceder.

Oliveira es ahora el contendiente número uno de la división. Do Bronx (33-8) está protagonizando una racha de 11 victorias consecutivas y tiene varios récords de la UFC, que incluyen el mayor número de finalizaciones (19) y la mayor cantidad de sumisiones (16) en la historia de la promoción.

Rogan dijo que Oliveira ‘se perjudicó’ debido a la controversia de la balanza

Al igual que con todas las tarjetas de la UFC, luchadores de todo el mundo compitieron durante el evento de Arizona. Muchos de ellos acostumbran utilizar kilogramos en lugar de libras, lo que significa que cambiaron la lectura de libras a kilogramos. Luego, un luchador que usa libras usó la balanza y cambiaron la báscula de kilogramos a libras.

Según el presidente de la UFC, la repetición de este proceso podría conducir a que la báscula lea peso incorrectamente.

Bueno, Rogan sostuvo durante el episodio No. 1819 del podcast “The Joe Rogan Experience” que Oliveira “se perjudicó”. El brasileño había tuiteado antes del pesaje oficial que estaba en peso.

“Es un tipo muy, muy agradable”, dijo Rogan. “Y lo perjudicaron en su última pelea. Hubo algunos chanchullos con la balanza. Algunas personas se habían metido con la báscula. Aquí hay un problema con estas balanzas digitales: los combatientes extranjeros usan kilogramos. Y en Estados Unidos, obviamente, usamos libras.

“Estas balanzas están calibradas y luego los combatientes extranjeros restablecieron la báscula para poder volver a cambiarla a kilogramos. Entonces arruinó toda la calibración. Se pesó la noche anterior a los pesajes y dijo: ‘Oh, estoy listo para la pelea’. Y luego, en la mañana, él va y se presenta para el pesaje y da una libra más. Y eso está directamente relacionado con esto de la calibración.”

Rogan dijo que Phoenix ‘cometió un error’

Rogan también habló sobre la seguridad que proporcionará la UFC respecto a la balanza en el futuro. “La UFC tiene una nueva política debido a esto en la que tienen un guardia que vigila la balanza las 24 horas del día”, continuó el comentarista de la UFC. “Es como que tienen turnos en los que nadie puede meterse con la balanza.”

“Si vas a subirte a esa balanza para probar, te observarán como un halcón y no presionarás ningún botón. Sólo subes, ves cuál es tu peso, y te bajas. Eso es todo.”

El invitado de Rogan, Cameron Hanes, le dijo a Rogan que esta controversia era “sorprendente” porque, aunque la UFC es la organización de MMA más grande del mundo, “eso no lo habían resuelto”.

“Es Phoenix”, respondió Rogan. “Eso es lo que es. Y no es un golpe contra Phoenix. Me encanta Phoenix. Es sólo que las personas que están allí no organizan campeonatos mundiales de MMA de alto nivel de manera regular. Hacen unas pocas. Lo hemos pasado bien allí. Han tenido algunos buenos eventos allí. Pero, simplemente cometieron un error. Dejarán que estos tipos lo hagan.”

“Debería haber alguien mirando la balanza. Y la balanza estaba mal, y eso es un hecho.”

Rogan luego dijo que no era la “mejor excusa” para Oliveira ya que su oponente alcanzó el peso del campeonato. Norma Dumont, peso pluma femenino, fue la única otra luchadora en la cartelera que no dio con el peso.

