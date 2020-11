Joaquín: “A Ronald Koeman no lo ficharía ni de utillero”

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha sido muy criticado por el capitán del Real Betis, Joaquín, quien jugó para el holandés anteriormente en el Valencia.

Joaquín se enfrentará a Ronald Koeman y al Barcelona el sábado cuando los dos equipos se enfrenten por La Liga en el Camp Nou. El jugador de 39 años habló con Cadena SER, según informó Sport, antes del partido sobre su experiencia de trabajo con Koeman.

No fue la experiencia más hermosa de mi carrera deportiva. No fue una experiencia agradable, pero como siempre digo: hay que vivir con todo y eso pasó en ese momento. No quiero hablar de este tema porque sinceramente me duele lo que pasó ahí, lo pasé mal.

El presentador le preguntó al extremo del Betis si recomendaría a Koeman para un trabajo en el Betis y respondió: “¡Ni siquiera lo ficharía ni de utillero!”

Koeman tuvo una mala temporada en el Valencia trabajando con Joaquín durante la temporada 2007-08. El holandés ganó la Copa del Rey, pero fue despedido después de menos de seis meses a cargo con el equipo a solo dos puntos de la zona de descenso.

Joaquín también explicó que su equipo no teme el enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou el sábado. Los catalanes llegan al partido con un poco de presión tras llevar cuatro partidos sin ganar.

El Betis está por delante del Barcelona en la tabla de clasificación de la liga actualmente. El equipo de Manuel Pellegrini está en el séptimo lugar y logró una victoria por 3-1 sobre Elche la última vez. El Barça está en el puesto 15 con solo ocho puntos en los primeros seis partidos.

Koeman admitió fácilmente que está preocupado por su equipo después de ver que sus jugadores no lograron superar al Alavés que se quedó con 10 hombres el fin de semana pasado. El Barça jugó los últimos 30 minutos con un hombre extra pero no pudo hacer valer esta ventaja.

Los resultados muestran que los catalanes han tenido su peor comienzo de temporada en La Liga desde 2002, y Koeman sabe que eso lo pondrá bajo escrutinio, según informó ESPN.

Estoy preocupado. No es normal que un equipo como el Barça sume solo dos puntos de los últimos 12. Pero como he dicho, estamos cambiando muchas cosas. No me puedo quejar de la actitud del equipo. Puedo estar decepcionado con las actuaciones, pero la temporada es muy larga.

No es un problema de actitud o concentración, se trata de arriesgarnos. No es aceptable que un equipo como el Barça cree tantas ocasiones para marcar un solo gol, pero estaría más preocupado si no lo estuviéramos creando.