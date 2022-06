Joan Laporta habla sobre renovación de jugador “a punto de ocurrir”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha ofrecido una actualización clave sobre el futuro del mediocampista Gavi y dice que el joven de 17 años está a punto de firmar una renovación de contrato en el Camp Nou.

Laporta habló con los periodistas el sábado 11 de junio sobre Gavi y Ousmane Dembele y dejó en claro que confía en que el adolescente comprometerá su futuro a largo plazo con los gigantes catalanes, según informó El Desmarque.

“Gavi quiere seguir, es de la cantera y estamos muy emocionados de que siga”, dijo. “Su renovación está a punto de ocurrir. Dembelé tiene nuestra oferta encima de la mesa, pero, en principio, no tenemos noticias de que haya aceptado”.

El agente de Gavi, Iván de la Pena, se reunió con el Barcelona esta semana para continuar las negociaciones del contrato, según informó el experto en transferencias Fabrizio Romano. Se espera que el adolescente firme un contrato que se extiende hasta 2027 en el Camp Nou y contiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

El futuro de Dembélé es menos seguro con el delantero francés sin contrato a fin de mes y sin acuerdo aún sobre un nuevo acuerdo. Se espera que el jugador de 25 años se vaya en una transferencia gratuita cuando expire su contrato.

Laporta también habló sobre las finanzas del club, que han dominado los titulares durante toda la temporada. El presidente admitió que tenía la esperanza de que pronto tendría buenas noticias en el frente financiero.

Barcelona celebrará una asamblea extraordinaria el 16 de junio que permitirá a los socios votar la posibilidad de vender parte de Barca Licensing & Merchandising [BLM] y los futuros derechos de televisión que podrían generar 700 millones de euros en ingresos.

Laporta es optimista de que se aprobará la votación, lo que sería un gran impulso para el club y podría permitirle al Barcelona la libertad financiera para traer jugadores antes de la campaña 2022-23.

“Estamos trabajando para cambiar las finanzas de Barcelona”, dijo. “Si el próximo jueves los miembros aprueban [nuestras propuestas], tendremos buenas noticias y sanearemos nuestras finanzas antes de lo esperado. Entre otras cosas, podremos reforzar los equipos profesionales y recuperar cierta normalidad. El club estaba en estado crítico”.

Salen compañeros a leogiar a Gavi

Gavi is currently on international duty with Spain alongside Barca teammates Sergio Busquets, Eric Garcia, Jordi Alba, and Ansu Fati. Alba spoke about the youngster at a press conference ahead of Spain’s next match against the Czech Republic, as reported Diario Sport.

“[He’s] very good. For his age, outstanding. He has to improve many things like everyone else. Me, at 33, too,” he said. “Gavi does things that I have seen very few do. He has self-confidence and that helps. We are delighted with him. I have a lot of appreciation for him.”

Gavi has already shone during Spain’s Nations League fixtures in June. The midfielder scored his first international goal against Switzerland, becoming La Roja’s youngester ever goalscorer at the 17 years and 304 days.

Gavi se encuentra actualmente en con la Selección Española junto a sus compañeros de equipo del Barça Sergio Busquets, Eric García, Jordi Alba y Ansu Fati. Alba habló sobre el joven en una rueda de prensa previa al próximo partido de España contra la República Checa, según informó Diario Sport.

“[Él es] muy bueno. Para su edad, sobresaliente. Tiene que mejorar muchas cosas como todo el mundo. Yo, a los 33, también”, dijo. “Gavi hace cosas que he visto hacer a muy pocos. Tiene confianza en sí mismo y eso ayuda. Estamos encantados con él. Le tengo mucho aprecio”.

Gavi ya brilló durante los partidos de la Liga de Naciones de España en junio. El centrocampista anotó su primer gol internacional contra Suiza, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de La Roja con 17 años y 304 días.

