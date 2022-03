Joan Laporta habla sobre posible regreso de Leo Messi: ¿Vuelve al Barcelona?

“No he recibido ningún mensaje ni de Leo ni de su entorno en esta dirección. En este momento, nosotros no nos planteamos su regreso. Estamos construyendo un equipo joven que empieza a funcionar. Leo es Leo, es el mejor jugador del mundo, pero no contemplamos su vuelta. No sería un paso hacia atrás”.https://twitter.com/rac1/status/1508670284341129223?s=20&t=H9Pt5R01hzqdbwhE3JL1sQ Durante este tiempo, el presidente ha mencionado a varios nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland y hasta Robert Lewandowski como posibles refuerzos. Todo esto teniendo en cuenta los problemas financieros que aún tiene el club.

Laporta: ‘Mi relación con Messi es menos fluida ahora’

El presidente Blaugrana también admitió que hubo un desgasto entre él y el astro argentino durante su última etapa en la Ciudad Condal.

Por otra parte, el máximo mandatario del Barça ha vuelto a defender que, con la salida de Messi, “hicimos lo que teníamos que hacer”. “Ante la situación económica, no podía poner en mayor riesgo la institución.” Ahora dice que la relación con el argentino “es menos fluida”, pero no esconde que quiere volver a verlo en el Camp Nou.

“El Barça es la casa del Leo. Me gustaría que estuviera en la inauguración del nuevo Camp Nou. La relación es menos fluida, ahora él está en París. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. No podía poner en más riesgo a la institución. Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer. No hablo con él como antes, gente cercana a él añora Barcelona. Me supo peor por el tema personal que por el deportivo”

Laporta también vería de manera positiva la idea de que Messi venga a jugar el amistoso de homenaje a Juan Carlos Unzué ante el Manchester City, partido que aún no tiene fecha.