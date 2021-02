Erling Haaland, ¿objetivo del Barça?

El candidato presidencial de Barcelona, ​​Joan Laporta, ha afirmado que podría traer al delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, al club en el verano si los catalanes requieren un fichaje de renombre.

A Laporta, que es el favorito para ser nombrado presidente del Barcelona en las elecciones del club en marzo, se le preguntó sobre la posibilidad de fichar a Haaland a pesar de las dificultades financieras del club, según informó Jordi Blanco de ESPN.

El entrevistador preguntó: “Si el equipo necesita un fichaje importante, lo hará? ¿Puedes pensar en un jugador como Haaland?”. Laporta respondió: “Sí. Tengo todas las cartas preparadas para afrontar cualquier situación y si tenemos que mejorar el equipo de fútbol tengo las cartas preparadas para jugarlas”.

El favorito presidencial también se mostró optimista sobre el futuro del capitán Lionel Messi, quien queda fuera de contrato al final de la temporada. Dijo: “Mantengo la voluntad de convencer a Leo Messi para que siga en el Barça. Dentro de nuestras posibilidades y compitiendo con clubes que son estados y que pueden pagarle mucho más, intentaré convencerle para que siga y nos ayude a construir el Barça de presente y futuro”.

Haaland es uno de los delanteros más populares de Europa en la actualidad y mejoró su creciente reputación con dos goles contra el Sevilla el miércoles por la noche. El doblete del noruego ayudó al Dortmund a vencer por 2-3en el Ramón Sánchez Pizjuán en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El jugador de 20 años suma ahora ocho goles en cinco apariciones en la máxima competición europea esta temporada.

