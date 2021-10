A Jerry Rice lo confunde la identidad de los 49ers: ‘La sigo buscando’

Muchos de los que han seguido a los San Francisco 49ers durante su comienzo de temporada con registro 2-3 están empezando a preguntarse cuál es la identidad del equipo o si ya la han perdido en las últimas semanas.

Sumen a Jerry Rice entre esos seguidores que han opinado acerca del tema.

Hablando en una entrevista a Solas con Laura Britt en el programa “49ers Talk” el jueves 21 de octubre, el mismo Rice cuestiona al equipo: “¿Qué es lo que quiere hacer la ofensiva de los 49ers?”

“Realmente no lo sé. He estado tratando de averiguarlo”, Rice le dijo a Britt cerca de los 7:45 de la entrevista que se encuentra debajo. “¿Somos un equipo que juega por tierra? ¿O quizás más por aire?”





Los 49ers están 29 en yardas totales por aire y 21 en yardas totales por tierra.

Rice explicó cómo jugada la ofensiva cuando él jugaba para los 49ers

Los fanáticos que llegaron a ver toda la carrera de Rice pudieron ver la cantidad de récords que rompió. Pero también saben que Rice fue parte de una ofensiva que fue muy adelantada durante los 80 y comienzo de los 90: La ofensiva de la Costa Oeste.

Rice, sin embargo, simplificó el verdadero funcionamiento… Y como establecer un cierto aspecto podría beneficiar a esta versión 2021 de la ofensiva de San Francisco.

“Siempre voy a usar esta frase ‘bueno, cuando yo jugaba’ que fue hace muchísimo tiempo”, dijo Rice en broma. “Pero Bill Walsh fue una de esas personas que creía que debíamos jugar por tierra. Y cuando establecimos el juego por tierra empezamos a lanzar el balón… Y eso abrió el juego aéreo.

Rice jugó con Roger Craig, quien corrió por más de mil yardas tres entre 1983 y 1990 con Walsh, Rice y los 49ers. Pero la clave, según Rice, es priorizar una.

“Hay que elegir entre una de las dos”, dijo Rice. “O tu equipo priorizará el juego aéreo y estará abierto a jugar por tierra o algo así. Creo que en este momento están buscando qué tipo de equipo serán. No saben qué es lo que quiere o cuál es su identidad.

Rice es un gran admirador de Deebo Samuel

Hay un puesto al que Rice reconoce que funciona durante este comienzo ofensivo lento para los 49ers, y ese es su puesto: Receptor abierto.

Y el tres veces ganador del Super Bowl resalta a un jugador en particular: Deebo Samuel.

“Lo que he visto es que Deebo se está divirtiendo en el campo de juego”, dijo Rice. “Y va a atrapar esos pases difíciles en el centro y va a buscar contacto físico”.

¿Acaso cree la leyenda que Samuel es parecido al ala cerrada estrella de los Niners luego de esa recepción?

“Es igual a George Kittle. Trata de pasarle por encima a los rivales”, dijo Rice. “Pero también ha demostrado que tiene habilidad para producir grandes jugadas. Y si le pasas el balón, sabes que anotará. Se está divirtiendo”.

Aquí está el ejemplo más reciente del partido frente a los Seattle Seahawks en 2021 que muestra que Samuel puede ser una topadora. Se ve cómo se enfrenta a tres defensores de los Seahawks, pero consigue superarlos con fuerza para entrar a la zona de anotación:

Deebo Samuel vs the Seahawks: ♦️ 8 catches

♦️ 156 yards

♦️ 2 TDs

pic.twitter.com/pwCx86xiCQ — PFF (@PFF) October 3, 2021

Pero Rice volvió a referenciar la letra “I”, diciendo que, si esa es la identidad, entonces hay que buscar aún más a Deebo Samuel. Hay que encenderlo bien temprano en el partido”.

Rice le hizo esta sugerencia al equipo por el cual jugó entre 1985 al 2000. Hay que encontrar el foco de atención de la ofensiva ya mismo.

“Tienen que decidirlo lo antes posible porque la temporada no va a esperar por ellos y los partidos van a ser cada vez más duros”, dijo Rice. “Dependerá de los jugadores que puedan encontrar su identidad y para poder hacer que esto funcione y que empiecen a ganar partidos”.

