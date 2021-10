Jaylon Smith rompe el silencio luego del su rescisión sorpresiva: ¿Qué dijo?

Jaylon Smith comenzó la semana ayudando a los Dallas Cowboys a derrotar a los Carolina Panthers, pero el apoyador vestirá el uniforme de los Green Bay Packers el próximo domingo. La vida golpea rápido en la NFL, y Smith se mantuvo en silencio las primeras 24 horas luego de su sorpresivo despido apenas un mes después del comienzo de la temporada. Cuando se anunció que fue contratado por los Packers, Smith publicó un agradecimiento para los Cowboys en Instagram y enfatizó que está concentrado en el future.

“Solo recuerden que Dios vela por todos. Vivan y amen 🧡👑. Gracias, Dallas #ClearEyeView”, Smith dijo el 7 de octubre al publicar una foto en blanco y negro de él usando el uniforme de los Cowboys.

Aquí está el sentido mensaje de Smith en Instagram.

LeFleur trabajó en Notre Dame cuando Smith era una de las estrellas de los Irish

Smith pasa de los Cowboys, con un gran número de apoyadores, a los Packers. Se espera que sea ‘titular inmediatamente’ para la defensive, según Nick Shook, de NFL.com. Según Ian Rapoport, también de NFL.com, los Packers mostraron interés en Smith inmediatamente, ya que el entrenador del equipo, Matt LaFleur fue entrenador de mariscales de campo en Notre Dame cuando el apoyador brillaba en el equipo.

“Los Packers lucharon para poder contratarlo, aunque el dinero no fue demasiado problema (porque los Cowboys le pagarán la mayoría de su sueldo). Los Packers lo han conseguido”, Rapoport tuiteó el 6 de octubre. “El acuerdo no será oficial hasta mañana por la mañana. Pero Jaylon Smith ha dicho que quiere jugar para Green Bay. Y los Packers fortalecerán su grupo de apoyadores con un ex pro-bowler”.

McCarthy describió al despido de Smith como algo necesario para el ‘largo plazo’

Cuando le preguntaron acerca del despido de Smith, el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, no dio un motivo específico. Se limitó a decir que despedir a Smith era necesario para el “largo plazo”.

“Sentimos que era el mejor momento para tomar esta decisión”, McCarthy les dijo a reporteros el seis de octubre. “Obviamente que nunca hay realmente un buen momento para tomar este tipo de decisiones, pero ayer tomamos la decisión en base a todos los factores posibles… Pero no voy a especificar nada. Es una decisión para el largo plazo. Sentimos que este era el mejor momento y que estamos tomando un paso para adelante.

Los Cowboys no querían pagarle el sueldo a Smith en 2022

Quizás McCarthy no quería especificar los motivos, pero existieron claras razones por las cuales fue despedido Smith, empezando por el contrato de 68.4 millones de dólares por seis años que firmó hasta el 2024. Los Cowboys no querían estar ligados al sueldo de 2022 de Smith, el cual hubiesen tenido que pagar si hubiese sufrido una lesión que lo hubiese hecho perderse el resto de la temporada.

Por último, el surgimiento de Micah Parsons hizo prescindible a Smith y el equipo también quería darle más oportunidades al novato Jabril Cox. Patrik Walker, de CBS Sports, explicó por qué los Cowboys tomaron la decisión en ese preciso momento.

“Es verdad que los Cowboys podrían haber hecho esto antes y ahorrarse millones, y nadie debería perdonarlos por ese error, pero con tantos nuevos jugadores en la defensiva, contratados como agentes libres y seleccionados en el draft, querían mantener a Smith como garantía en el caso de que los jugadores tardaran en acoplarse al equipo”, detalló Walker. “Pero al ver el gran desempeño de sus novatos, más la vuelta de otros jugadores que estaban en la lista de lesionados, era necesario hacer lugar en la plantilla. Ya no tenía sentido mantener a Smith en el equipo”.

