James Harden reacciona a ser incluido en el equipo del 75 aniversario de la NBA

La estrella de los Brooklyn Nets James Harden tiene uno de las carreras más coloridas de la NBA. Si bien aún no ganó un título con la NBA, es un ex Jugador Más Valioso de la NBA, nueve veces All-Star de la NBA, Sexto hombre del Año, fue tres veces campeón de anotación, y ha sido All-NBA seis veces. Han reconocido sus esfuerzos cuando lo seleccionaron para ser parte del equipo del 75 aniversario de la NBA. Una colección de los 75 mejores jugadores que hayan agraciado el suelo de la NBA alguna vez.

Harden reacciona a ser seleccionado para el equipo del 75 aniversario de la NBA

Cuando Harden llegó a la NBA, ni siquiera era parte de la formación titular de los Oklahoma City Thunder. Ahora su nombre aparece entre los de los más grandes. El simple hecho de llegar a la NBA fue todo un logro para Harden. Ser nombrado uno de los mejores de todos los tiempos es solo la cereza del postre.

“¿De todos los tiempos? Guau. De donde yo vengo, el simple hecho de llegar a la NBA es un sueño improbable. Ser jugador de la NBA era algo inaudito. Y si lo lograbas, mantenerlo era otra montaña que debías escalar. Y ser uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos es una montaña absolutamente diferente”, dijo Harden a través de SNY.

“Es prueba patente del esfuerzo que he hecho y que sigo y seguiré haciendo hasta que ya no pueda jugar. Obviamente, aún no he alcanzo mi objetivo principal, que es un campeonato; pero eso es lo que me empuja a seguir trabajando duro cada día. Esa es la meta.”

James Harden reacts to being named to the #NBA75 team "Where I come from just to even be in the NBA, it was a far-fetched dream" pic.twitter.com/RFPfqYNpD7 — Nets Videos (@SNYNets) October 20, 2021

Harden no está enfocado en la extensión de su contrato

Ya se ha pasado la fecha límite para que Harden firme una extensión de contrato con los Nets que lo haría parte de la franquicia por mucho tiempo. Aunque esto pareciera ser causa de preocupaciones, “La Barba” insiste en que no piensa moverse de Brooklyn.

“Solo estoy enfocado en ponerme bien. Estar saludable, que mi cuerpo esté bien, y prepararme para una gran temporada. El contrato y el dinero siempre estarán ahí. No tengo pensando irme de esta organización y de la situación en la que estamos”, comentó Harden acerca del vencimiento de su contrato a través de NetsDaily.

“Mi foco es enfocarme en la temporada y en ganar un campeonato. El contrato y demás se resolverán cómo deban resolverse.”

Harden quiere demostrar que aún es parte de la élite

As accomplished of a superstar as Harden is, he still is on the hunt for his first NBA championship. He has not been to the NBA Finals since 2012, his last year with the Oklahoma City Thunder. Harden’s best opportunity to win a ring may be this year with the Nets. But for now, his focus is on coming back from injury and proving that he is still an elite player. Aunque sea una estrella galardonada, Harden aún está buscando ganar su primer título con la NBA. No ha estado en una final de NBA desde 2012, en su último año con los Oklahoma City Thunder. Puede que la mejor oportunidad de ganar un anillo que haya tenido Harden sea la de este año con los Nets.

“El año pasado fue un torbellino para mí en lo que respecta a mi vida personal, a mi salud y a mi juego. Este año quiero volver y demostrar que soy uno de los mejores y que soy parte del equipo”, continuó Harden. “Tengo mucho que demostrar. Eso es todo lo que me preocupa y ese es mi foco ahora.”

En el debut de los Nets contra los Milwaukee Bucks, el equipo de Brooklyn perdió; Harden terminó ese partido con 20 puntos, 8 rebotes, y 8 asistencias. Debido a que la estrella de los Nets Kyrie Irving no está presente, será clave que Harden vuelva a estar en su mejor estado si pretenden luchar por el título.

LEER MÁS: Alec Baldwin mata accidentalmente a directora: ¿Por qué disparó el arma de utilería?