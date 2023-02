¿Cómo comprar la pelea entre Jake Paul vs Tommy Fury precio PPV?

Jake Paul finalmente subirá al ring con Tommy Fury el próximo domingo en Riyadh, Arabia Saudita.

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Si vive en los Estados Unidos, solo puede solicitar la tarjeta PPV de Paul vs Fury (domingo, 2:00 p.m. hora de inicio ET) a través de ESPN+. Cuesta $49.99 si ya eres suscriptor de ESPN+:

Ordenar Paul vs Furia PPV

Si aún no tiene ESPN+, puede comprar un mes de ESPN+ y el PPV de una sola vez por $59.98.

Una vez que haya comprado el PPV, puede ver Paul vs Fury en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la pelea entre Paul vs Fury

‼️ Jake Paul vs Tommy Fury face-off ahead of their fight this weekend… pic.twitter.com/bV1ObhOh47 — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 23, 2023

La personalidad de los medios Jake Paul busca hacerse un nombre en el mundo del boxeo cuando se enfrente a Tommy Fury el 26 de febrero en Arabia Saudita. Se suponía que él y Fury pelearían en diciembre de 2021, pero Fury tuvo que retirarse debido a problemas médicos y fue reemplazado por Tyron Woodley II, a quien Paul derrotó por nocaut en el sexto asalto. Luego se reprogramaron para agosto de 2022, pero Fury se retiró nuevamente, esta vez citando un problema con su visa para permitirle ingresar a los Estados Unidos.

La razón por la que esto finalmente puede poner a Paul en el mapa del mundo del boxeo a pesar de las victorias sobre Woodley, Ben Askren y Anderson Silva es que todos son luchadores de MMA y los críticos del engreído YouTuber dicen que Paul nunca ha peleado contra un boxeador real. Cuando se enfrente a Fury, tendrá su oportunidad. El ganador del combate recibirá una clasificación mundial oficial del CMB.

A principios de este mes, el 8 de febrero, Paul voló a Arabia Saudita para realizar una conferencia de prensa sobre la pelea, a la que Fury se saltó, lo que provocó que Paul lo llamara “poco profesional” y “escama”, según MMA Fighting.

Pero Fury respondió explicando: “Puedo aclarar eso en dos segundos. Básicamente, Jake Paul se inscribió en el mundo del boxeo profesional y yo soy un atleta profesional, un boxeador profesional. Siempre lo he estado y [pregunto] a cualquier boxeador profesional y te dirán esto: nadie rompe el campamento, a mitad o al final [del campamento de entrenamiento] para volar hasta Arabia Saudita, tener una conferencia de prensa de 10 minutos, volar todo el camino de regreso a Manchester, completar mi campamento y luego volar de regreso a Arabia Saudita nuevamente la semana siguiente. Ahora no entiendo por qué la conferencia de prensa no pudo esperar hasta una semana después de la semana de la pelea. La mayoría de las peleas importantes programan conferencias de prensa en la semana de la pelea. No sé qué está pasando allí”.

Fury continuó: “No sé si está tratando de jugar juegos mentales o algo así, pero definitivamente no es así como funciona. Un hombre está volando por todo el mundo, tratando de entrar en el brillo y el glamour, las conferencias de prensa, cualquier otra cosa, y un hombre en el gimnasio entrenando para aniquilar a este hombre. Así que creo que la prueba está en el pudín. Puedes ver quién es el atleta profesional. No me interesan las conferencias de prensa. Estoy interesado en completar mi campamento, que ha sido el mejor campamento de mi carrera y estoy listo para noquear a este hombre y sacarlo del deporte”.

La pelea de Paul vs Fury es el domingo 26 de febrero a las 2:00 p.m. Hora del Este en ESPN Plus y Pay Per View.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Paris Hilton tenía miedo de dar a luz?