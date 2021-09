Jake Paul sobre pelear contra Anderson Silva: “Mucho castigo”

Si el 2021 podía ser aún más raro, el mundo del deporte de combate se encuentra inmerso en rumores acerca de una pelea entre el YouTuber Jake Paul y el excampeón de peso medio de la UFC y leyenda del MMA Anderson Silva.

“El Niño Problemático” va 4-0 dentro del cuadrilátero desde que es profesional y le ha ganado a dos campeones de la MMA, el ex campeón de peso wélter de la UFC Tyron Woodley y el ex campeón de peso wélter de las competencias ONE y Bellator Ben Askren.

Silva hizo su paso al boxeo a principio de este año y ha conseguido dos victorias seguidas al vencer al ex campeón Julio César Chávez Jr. y al ex campeón de la UFC en la categoría de 205 libras, Tito Ortiz.

“La Araña” obtuvo su victoria contra Ortiz durante el Triller Fight Club PPV el fin de semana pasado. Y con Paul viniendo de su victoria sobre Woodley el mes pasado y a la búsqueda de otra gran pelea, Silva contra Paul parece una opción viable.

Cuando le preguntaron si tenía algún interés en pelear contra Silva, Paul dijo en The MMA Hour el lunes 12 de septiembre de 2021:

Pienso que sería sin dudas una gran pelea. Es una leyenda del deporte, con excelente movimiento de cabeza, gran golpe. Personalmente me encantaría. Respeto muchísimo a Anderson. Lo miré mucho cuando era más joven y era su fan. Entonces sería genial estar metido en eso y ver qué pasaría.

Pero no todo está genial desde la perspectiva de Paul. Como Silva tiene 46 años, Paul teme que, en caso de vencer a “La Araña”, no recibiría el crédito que se merecería.

Paul dice que él “tiene una contextura diferente” en comparación a algunos de los ex oponentes de Silva

“El Niño Problemático” dijo que le gustaría que Silva sea sometido a un chequeo completo por parte de la comisión antes de la pelea para asegurarse de que está en condiciones de pelear.

“Es 22, 23 años mayor que yo,” continuó Paul. “Entonces se lo ve bien luchando contra estos hombres mayores como Tito Ortiz y Julio César Chávez Jr. Lo siento, pero mi contextura es diferente.”

“Sería mucho castigo para él y no querría aniquilar al hombre mayor.”

Paul dijo que hay una narrativa en el mundo del combate que dice que está venciendo a hombres mayores, a luchadores retirados, y que piensa que la gente va a usar eso como una excusa en caso de que derrote al ex rey de peso mediano de la UFC.

Paul está en tratativas con múltiples competidores.

Durante una entrevista con Ariel Helwani, Paul confirmó que actualmente está en tratativas con varios otros contrincantes, incluyendo a Tommy Fury y el excampeón de peso mediopesado de la UFC Victor Belfort. Pero si Paul se sale con las suyas, hay un nombre encabezando la lista.

Y ese nombre es del luchador de la UFC “Baddest Motherf*****” Jorge Masvidal.

Los dos están envueltos en una enemistad implacable, pero la única forma en que una pelea de boxeo podría existir entre ellos es si el presidente de la UFC Dana White permite que “Gamebred” pelee por fuera de su promoción.

