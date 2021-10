Jack Del Rio tiene fuertes opiniones sobre Jon Gruden: ¿Qué dijo?

“Después de la batalla todos somos generales” dice el refrán y seguramente el dueño de los Raiders de Las Vegas debe estar deseando no haber contratado a Jon Gruden en reemplazo de Jack del Rio en 2018. El entrenador renunció al equipo el lunes después de que el New York Times publicara una serie de emails racistas, sexistas y homofóbicos que Gruden había enviado en su tiempo fuera de la NFL. Cuando Davis contrató a Gruden le dio más poder que el que recibe cualquier entrenador en una organización.

Antes de contratar a Gruden, había pasado solo un año entre que Del Rio fue despedido y haber llevado a los Raiders a su única aparición en los playoffs desde 2002 luego de una temporada con marca de 12-4. El equipo tuvo un mal año en 2017 y terminó con un récord de 6-10. En lugar de darle otra oportunidad a Del Rio, Davis lo despidió y le dio lugar a Gruden. Del Rio ahora es el coordinador defensivo del Washington Football Team y tuvo la oportunidad de dar su opinión acerca de los mails de Gruden.

“Supongo que fue alarmante”, dijo Del Rio. “Embarazosamente malo para alguien en su posición – pensar esas cosas y expresarlas de ese modo. No respeto en absoluto lo sucedido.”

Jack Del Rio on the Gruden emails: “shocking”. pic.twitter.com/aBsRWYuz6p — John Keim (@john_keim) October 14, 2021

Davis hubiese mantenido a Del Rio en 2018 si Gruden no hubiese tomado el puesto

El presente de los Raiders sería muy distinto al actual si Gruden no hubiese aceptado el puesto en 2018. De hecho David admitió que hubiese mantenido a Del Rio por al menos una temporada más si Gruden no hubiese estado disponible. No hay garantía de que los Raiders estarían mejor si no hubiesen hecho el cambio de entrenador pero es difícil imaginarse que estarían peor que ahora.

Sea por la razón que sea, Gruden siempre fue el entrenador soñado para Davis, aunque ese sueño pronto se volvió una pesadilla. Del Rio reveló en 2019 que Davis siempre le manifestaba constantemente que contrataría a Gruden apenas tuviese la oportunidad.

“Siempre habló sin tapujos de lo mucho que amaba a Jon, y si se la daba la oportunidad iba a contratarlo”, Del Rio le dijo a Jenny Vrentas y Greg Bishop de Sports Illustrated. “Lo decía cada vez que tenía la oportunidad.”

Del Rio seguramente está pensando en esas conversaciones ahora mismo.

¿Qué necesitan los Raiders de su próximo entrenador?

Con la salida de Gruden, mucho se ha hablado de qué necesitan los Raiders de su próximo entrenador. Rich Bisaccia es el entrenador interino pero debería hacer mucho esta temporada si quiere continuar entrenando al equipo. Puede que los Raiders quieran deshacerse de todo lo relacionado a Gruden antes de que termine el año.

Si bien Del Rio tuvo un éxito muy breve con los Raiders, el equipo no debería contratar viejos entrenadores. Sería sabio que contrataran a alguien joven con ideas frescas. Debería haber varias buenas opciones para Las Vegas esta offseason.

