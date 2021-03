Hablan de intervención “maradoniana” en Superclásico Argentino ¿qué ocurrió?

A casi cuatro meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona, hay varios que dicen que “D10S” sigue dando muestras de que está cerca de las canchas de fútbol. La última muestra fue en La Bombonera en la más reciente edición del Superclásico.

El partido que terminó empatado a un gol tuvo un momento de drama que muchos han dicho que nunca había existido en la historia de una de las rivalidades más grandes del mundo ocurrió en la agonía del partido. Boca estaba siendo acechado por River Plate y parecía que iba a perder cuando Andrada jugó mal un rebote que paso por encima de él, pero en camino al arco vació, el balón tomó un efecto raro y se comenzó a alejar del arco boquense.

Andrada pudo llegar y defender el palo y poder evitar que el eventual remate de Franco Zuculini no entrara.

Este momento quedó grabado y se convirtió en una imagen viral. Muchos ya lo atribuyen a “Maradona desde el más allá“.

Maradona salva a BOCA desde el mas allá- Superclásico jugada paranormal. RIVER BOCA 14-03-21.Jugada paranormal en super clásico Argentino BOCA RIVER. Increíblemente la pelota toma una trayectoria y luego se desvía de una manera no normal impidiendo que RIVER anote su segundo gol. ¿FUE EL DIEGO? ¿FUE DIEGO ARMANDO MARADONA DESDE EL CIELO? Déjanos tu comentario que opinas . 2021-03-15T03:23:12Z

Obvio que habría mucho de qué hablar después de que se disputara el segundo Superclásico después del fallecimiento de Maradona, pero siempre estos temas ayudan a fomentar el folclor de esta rivalidad que en los últimos años ha sido empañada por la violencia y medios que ofrecen poca parcialidad dentro del país sudamericano que, por ende, ayuda a la agudización de intensidades entre ambos bandos.

Diego Maradona lives on?

River Plate, somehow, don’t score against Boca Juniors in the #Superclasico at La Bombonera 👀 #HandofGod #BocaRiver pic.twitter.com/7RZLPij7ty

— Sacha Pisani (@Sachk0) March 15, 2021