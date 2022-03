¿Qué inspira a Matt Ryan tras llegar a Indianápolis desde Atlanta?

Con su traspaso a los Indianapolis Colts, Matt Ryan se convertirá en el cuarto mariscal de campo ganador del MVP en la última década en unirse a un nuevo equipo.

Cuando los mariscales de campo se cambiaban de equipo hace más de veinte años, en general significaba que el jugador ya estaba en pleno declive. Pero eso ha cambiado.

Tom Brady y Peyton Manning, dos de los tres previos mariscales de campo en ganar el MVP y luego cambiar de equipo desde 2012, han ganado el Super Bowl con su segundo equipo.

“Estoy pensando en esta oportunidad que tengo de recuperar esa chispa por el resto de mi carrera”, Ryan dijo en su conferencia de prensa de presentación con los Colts el 22 de marzo. “Llegué a un equipo que está extremadamente bien armada y que tiene una plantilla que se construyó para ganar. Han hecho un gran trabajo armando a este equipo.

“Estoy muy ansioso por empezar a trabajar y poder compartir el campo de juego con estos jugadores y tratar de aportar mi grano de arena para ayudar a que este equipo gane la mayor cantidad de partidos posibles”.

Ryan solo quería dejar a Atlanta por Indianapolis

Ryan no fue muy explícito en cuanto a lo que pasó durante la primera semana de agencia libre cuando los Atlanta Falcons intentaron sumar al mariscal de campo Deshaun Watson mediante un traspaso. Pero Ryan dijo que dejar Atlanta no fue algo que estaba considerando al comienzo de marzo.

“No fue mi decisión [decisión inicial dejar Atlanta]… Todo el tiempo que estuve ahí [en Atlanta] la pasé de maravilla, sin duda alguna, y trabajé muy duro e hice todo lo posible para ayudar al equipo a ganar”, dijo Ryan. “Pero al mismo tiempo entendí que, sea este año, el que viene, o en otro momento, iba a llegar un momento en el que las cosas iban a cambiar”.

Cuando los Falcons empezaron a buscar a otros mariscales de campo, Watson en especial, Ryan dijo que averiguó para qué otros equipos podría interesarle jugar.

Aclaró que sólo pensó en un equipo.

“Cuando empecé a analizar mis posibilidades me di cuenta de que solo quería ir a un lugar. No había duda de que, si iba a cambiar de equipo, [Indianapolis] era el lugar elegido”.

Cuando los Falcons se quedaron sin la chance de adquirir a Watson, Ryan tuvo la oportunidad de elegir -quedarse en Atlanta o irse a Indianapolis. Dijo que una reunión con los directivos de los Colts lo convenció de que estaba listo para un cambio.

“A fin de cuenta, la opción era quedarse en Atlanta o venir a Indianapolis”, dijo Ryan. “Lo que me convenció fue la reunión que tuve con Chris Ballard, Frank [Reich], Marcus Brady y Parks Frazier el sábado a la noche”.

“Me di cuenta que, al hablar del equipo que tenían, su fe en sus jugadores y en la manera que tienen de hacer las cosas, era el momento indicado para mí”.

A pesar de la controvertida decisión de Atlanta de tratar de reemplazarlo, aunque le quedaban dos años de contrato, Ryan fue muy cordial al hablar acerca del dueño de los Falcons, Arthur Blank, y de toda la organización de Atlanta durante su conferencia de prensa de presentación con los Colts.

Ryan busca hacer historia en la NFL

En sus 14 temporadas con los Falcons, Ryan lanzó por 59,735 yardas y 367 anotaciones. Está séptimo en pases completos, octavo en yardas por aire y noveno en pases de anotaciones entre todos los mariscales de campo en la historia de la NFL.

Con dos muy buenas temporadas con los Colts, Ryan podría meterse entre los primeros cinco mariscales de campo con más pases completos y yardas aéreas en la historia de la NFL y terminar sexto en pases de anotación.

Pero Ryan y los Colts están buscando generar algo más importante que estadísticas individuales.

En toda la historia de la NFL, solo cuatro mariscales de campo han sido titulares en partidos de Super Bowl con dos equipos diferentes -Tom Brady, Peyton Manning, Kurt Warner y Craig Morton. Brady y Manning son los únicos en ganar el Super Bowl siendo titular en dos equipos diferentes.

Por culpa de Brady y los New England Patriots, Ryan y los Falcons no ganaron el Super Bowl LI. Por ende, Ryan no podrá sumarse ese grupo muy exclusivo que solo incluyen a Brady y a Manning. Pero podría convertirse en sólo el quinto mariscal de campo en jugar como titular en partidos de Super Bowl para dos equipos distintos.

La última vez los Colts jugaron en el Super Bowl con Manning fue en el 2009.

LEER MÁS: Barcelona ofrece una gran sorpresa sobre el futuro de Ousmane Dembélé: ¿Se va del Barcelona?