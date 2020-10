Insólito lo escrito por un periodista español sobre Ansu Fati ¿qué dijo?

El Mundo Barça estuvo justamente enfurecido con el periodista Santiago Sostres del Diario ABC, el tercer periódico más importante de España, tras un reporte de partido después del partido de Champions League en el cual el Barça ganó por 5-1 ante el Ferencvaros de Hungría.

A solamente días de jugarse una nueva edición del clásico español, el enfoque es el racismo y la manera en la que el periodismo también lo ha promulgado. En este caso, se habla de un periodista que lo ha hecho durante toda su carrera.

En ese reporte de partido hablaba de los bien que había jugado el Barcelona, pero después se fue por un camino en el cual terminó verbalmente atacando a la joven estrella del del equipo culé e integrante de la selección de ese país. Ahí salió con una artillería pesada de términos racistas contra el jugador.

Comparó los movimiento de Ansu Fati con un “mantero” (vendedor callejero) que le “huye a la policía”.

Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de “¡Agua, Agua!”, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa porque para Ada Colau los delicuentes son los policías y no los manteros que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio.