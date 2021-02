Andrés Iniesta cautivado con Pedri ¿Qué dijo sobre el joven?

La leyenda del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha estado hablado sobre su ex equipo y, en particular, se ha referido sobre del centrocampista Pedri, el joven de 18 años de edad, que fichó por el club en el verano pasado, proveniente desde Las Palmas.

El joven ha sido un éxito total en el Camp Nou y ya ha cimentado su puesto en el once inicial a pesar de corta edad, juventud y falta de experiencia jugando en LaLiga de España. De hecho, Pedri y Frenkie de Jong son los únicos dos jugadores del equipo que han aparecido en el once titular, en todos los partidos de La Liga hasta ahora para con el FC Barcelona en lo que va de temporada 2020-21.

Pedri ya ha sido comparado por el ex entrenador Pepe Mel con el ex futbolista del equipo catalán, Andrés Iniesta, y el excentrocampista del club ya ha expresado su opinión en una entrevista con LaLiga, sobre el joven jugador que ya impresiona a todos los hinchas azulgranas.

Sé que es un chico que está muy bien preparado y sabe lo que tiene que hacer y disfruta jugando… creo que la diferencia con él es que cuando sale a la cancha le gusta el balón y no parece que tiene 18 años; eso es lo importante y que sigue creciendo, porque seguro que tiene un gran futuro en el Barça.

El técnico Ronald Koeman también ha comparado a Pedri con Andrés Iniesta. Describió al centrocampista como “el mayor talento de España” y añadió “dicen que va a ser el nuevo Laudrup o el nuevo Iniesta” cuando llegó por primera vez al club.

Sin duda, el FC Barcelona parece haber hecho una gran operación por Pedri. El joven le costó a los catalanes solo 5 millones de euros (6,1 millones de dólares), aunque el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha afirmado que la tarifa podría eventualmente subir a 25 millones de euros, según informó Marca.

Pedri se ha dejado ver bastante feliz al hablar de su adaptación a la forma de juego en el Camp Nou y de la influencia que ha tenido Andrés Iniesta en su carrera en una entrevista con Associated Press.

Siempre amé a Iniesta y su forma de jugar al fútbol, por su forma de jugar dentro y fuera del campo. Ha sido mi referencia y he tratado de imitarlo.

La verdad es que algo debe haberse pegado. Creo que he visto todos los videos de (Iniesta) en YouTube. Nunca me perdí un juego suyo, así que supongo que algo queda. Quizás eso es algo que aprendí de Andrés, pero la verdad es que son cosas que simplemente pasan en el campo. Si de repente escuchas a Leo, sabes que le has dado el balón porque creará peligro y terminará anotando como siempre.