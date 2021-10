INFORME:Jake Paul ya tiene rival y fecha: ¿Contra quién?

La sensación de redes sociales Jake Paul peleará una vez más este año, de acuerdo a un informe de The Sun.

Según la publicación, “The Problem Child” competirá contra Tommy Fury el 18 de diciembre de 2021 en Miami, Florida. Paul y “TNT” han estado dando vueltas por meses y ambos compitieron en la misma tarjeta en agosto.

Fury, quien es medio hermano del campeón de peso completo Tyson Fury, se enfrentó a Anthony Taylor en el undercard del Showtime PPV que tuvo como protagonistas a Paul y al ex campeón de peso wélter Tyron Woodley. Tanto Fury como Paul ganaron sus respectivas peleas por decisión.

Este mismo año, The Problem Child firmó un contrato por múltiples peleas con Showtime. El 18 de diciembre marcará su quinta pelea profesional, mientras que Paul es dueño de una marca profesional de 4-0 con tres victorias por nocaut o nocaut técnico.

Paul tiene a dos ex campeones MMA en su haber

Controversial como es, The Problem Child ha desarrollado las suficientes habilidades boxísticas para derrotar a dos ex campeones MMA, Woodley y el ex campeón de ONE y Bellator de peso wélter Ben Askren.

Como profesional, Paul se enfrentó a Askren. “Funky” salió del retiro para la pelea, la primera y única competencia boxística de su carrera de deportes de combate.

Askren posee una impresionante marca profesional de 19-2 en MMA con un combate sin decisión. Obtuvo sus dos cinturones, junto con casi 20 victorias, haciendo uso de su lucha de alto nivel para dominar a sus oponentes.

Pero cuando Funky entró al ring de Triller con The Problem Child, quedó claro que Askren no había pulido sus manos a lo largo de su carrera. Paul ganó la pelea por TKO en el primer round.

El siguiente en línea fue el antiguo compañero de entrenamiento y amigo de Askren, Woodley. “The Chosen One” era considerado más amenazante aún que Funky. Woodley, quien es dueño de una marca profesional MMA de 19-7-1, es conocido por su feroz poder, que lo ha llevado a ganar siete combates de MMA por KO/ TKO.

Sin embargo, el Woodley que se presentó la noche de la pelea era un combatiente con baja producción. A pesar de que lastimó visiblemente a The Problem Child en la pelea, Woodley no logró capitalizar y la pelea duró los ocho rounds. The Chosen One perdió por decisión dividida.

Como fue mencionado anteriormente, Fury peleó en la cartelera de Paul vs. Woodley. Se enfrentó a Anthony “Pretty Boy” Taylor en un combate de cuatro rounds. Pretty Boy tiene una marca profesional de 7-5 en MMA y lo demostró contra el boxeador durante la totalidad de los cuatro rounds, pero finalmente perdió por decisión unánime.

Debido a su habilidad y la ventaja de su peso, TNT fue muy favorecido entrando a la pelea y muchos se sorprendieron al ver que Fury no pudo mantener a raya a Taylor. Sin embargo, como lo demuestra la historia, Fury se anotó la séptima victoria profesional de su invicta carrera.

LEER MÁS: Pedido a los Cowboys para que contraten a Cam Newton luego de la lesión de Dak Prescott