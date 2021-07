Ilusión de los Cowboys toma paso importante para ser cambiado: ¿Llegará Xavien Howard?

Xavien Howard se quiere ir.

A pesar de que se presentó a los entrenamientos, el esquinero all-pro informó el martes por Instagram, su deseo de dejar a los Miami Dolphins, al pedir ser traspasado con un mensaje extenso y motivado económicamente.

He dado todo por los Miami Dolphins desde que me seleccionaron en 2016, y quiero dejar mu yen claro que amo a mis compañeros. Son mi familia”, escribió Howard en su red social, publicado luego por Pro Football Talk. “Pero he aprendido que, cuando se trata de negocios, los equipos de la NFL no siempre priorizan a los jugadores. Mi experiencia con los Dolphins estos últimos años me ha enseñado eso.

En el 2018, firmé una extensión de contrato, y confieso que no lo entendí del todo y tampoco me dejó del todo tranquilo. Jugué bajo ese contrato por dos años sin quejarme de nada, pero todo el mundo sabe que mi valor es muy superior a ese contrato. Soy uno de los mejores esquineros de la NFL, y hay pruebas de eso. Las tareas que me asignan, como cubrir al mejor jugador del equipo rival sin mucha ayuda, dan prueba de lo que valgo. Sin embargo, soy apenas el segundo mejor esquinero pago en mi propio equipo, y ni siquiera me acerco.

“Quiero aclarar algunas confusiones acerca de mi situación. Mi representante, David Carter, y yo jamás pedimos un contrato nuevo. Queríamos arreglar las cosas con los Dolphins, ofrecimos soluciones -como garantizar más dinero- que creímos que podrían servir a ambos lados. Estas fueron propuestas para algunos ajustes que no solo me harían sentir más valorado, sino que también le liberaría más dinero al equipo.

Pero los Dolphins rechazaron todas nuestras propuestas. Por eso digo que el equipo no me tratado bien. Ni me siento valorado ni respetado por los Dolphins. Si ellos solo quieren pensar en los negocios, entonces yo también lo hare. Y eso por eso que estoy informando que no estoy contento y quiero ser traspasado. Mientras tanto, me presentaré a entrenar para evitar ser multado, y me comportaré como un profesional.

¿Es Howard el jugador correcto para los Cowboys?

Porque son los Cowboys y porque necesitan mejorar su defensiva, el equipo ha estado (ligeramente) ligado al dos veces pro-bowler y all-pro. Anteriormente, Brad Gagnon, de Bleacher Report, propuso un traspaso hipotético en el que Dallas le cedería a Miami su primera selección del draft de 2022 junto con el liniero ofensivo Connor McGovern, a cambio de Howard.

Dallas necesita cubrir el puesto de esquinero, ya que perdieron a Jones cuando se unió a Miami la offseason pasada y luego este año Chidobe Awuzie se fue a los Cincinnati Bengals”, escribió Gagnon. “La defensiva fue una de las diez peores en la NFL el año pasado en DVOA (estadística que evalúa a los equipos en situaciones similares) según Football Outsiders. El equipo necesita tomar acciones drásticas para apoyar a una ofensiva que está lista para ganar ahora, con Dak Prescott, Ezekiel Elliot y una línea ofensiva de primera, pero de edad avanzada.

En cuanto a Dallas, Mike Fisher, de SI.com, no ve a los Cowboys como favoritos para sumar a Howard, ya que cuentan con los esquineros novatos Nahshon Wright y Kelvin Joseph, que tienen sueldos más bajos, y con el prometedor Trevon Diggs.

“Los Dallas Cowboys se han convencido -para bien o para mal- de que no necesitan invertir en otro esquinero teniendo en cuenta que cuentan con Trevon Diggs por un lado, y con Anthony Brown y los novatos Kelvin Joseph y Nahshon Wright compitiendo por el otro puesto titular”, escribió Fisher en junio.

Contratación costosa

Según Michael Silver, de NFL Network, los Dolphins recibirían gran valor a cambio si llegan a traspasar a Howard antes del comienzo de la temporada – “por lo menos una selección de primera ronda”, con una selección de ronda más baja adicionalmente. Howard también requeriría un nuevo contrato por parte de su nuevo equipo, contrato que podría sentar un precedente.

“Se está hablando mucho acerca de un posible traspaso de Xavien Howard, de los Miami Dolphins. El all-pro, quien lideró la NFL con diez intercepciones en el 2020, no está satisfecho con su contrato”, reportó Silver el 14 de julio. “Howard, quien firmó una extensión de su contrato hace dos años por cinco años más, por un valor de 75.25 millones de dólares, quiere un nuevo y mejorado contrato, luego de un gran 2020.

Parece que Miami no se lo ofrecerá. El traspaso probablemente le costará al equipo que pueda sumarlo una selección de primera ronda del draft. Varios equipos, hambres de gloria, están considerando sumarlo. Si nadie quiere pagar el precio que pide Miami, Howard (quien se salteó todos los entrenamientos de primavera) podría presionar al equipo al no presentarse a los entrenamientos. Podría ser multado diariamente por 50 mil dólares si procede. Estén atentos.”

Esta es la versión original de Heavy.com por Zack Kelberman