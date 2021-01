Koeman quiere que el “nuevo Paul Pogba” debute con el Barcelona

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, quiere darle una oportunidad al ‘nuevo Paul Pogba’ Ilaix Moriba del club en el primer equipo e incluso está pensando en el debut del jugador de 17 años.

Moriba es actualmente parte del Barça B, ​​pero ha estado entrenando con el primer equipo durante la última semana. Koeman está “encantado” con la ambición del joven y está considerando darle la oportunidad de debutar, según Moises Llorens de ESPN.

De hecho, Koeman podría recurrir a Ilaix si el centrocampista Carles Aleñá se marcha cedido en la ventana de transferencias de enero. El jugador de 23 años está en “conversaciones avanzadas” con el Getafe de La Liga y podría sellar su cesión en los próximos días, según Sport.

Ilaix impresiona en el entrenamiento

Moriba se ha entrenado con la plantilla azulgrana durante las últimas tres sesiones del club y parece haber impresionado a Koeman con su actitud y actuaciones en la Ciutat Esportiva.

👤 Nou entrenament d’Ilaix Moriba amb el primer equip! 👏👏👏#ForçaBarçaB 💙❤️ pic.twitter.com/oWazWu8FtO — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 4, 2021

Según Sport, la presencia del adolescente en los entrenamientos del primer equipo “no ha pasado desapercibida para sus compañeros” y se espera que pueda ser convocado para una jornada en un futuro próximo.

La noticia también señala que el desarrollo del mediocampista está progresando como se esperaba y el club cree que “puede tener un lugar en el primer equipo en un futuro no muy lejano”.

Moriba hizo su debut en el Barcelona B a los 16 años en septiembre de 2019 y luego habló sobre su futuro en el club, según informó Sport. Explicó: “Estoy muy feliz por la oportunidad que me ha brindado Pimienta. No tengo prisa, sé que tengo que aprender mucho y aprovechar los minutos, esté donde esté”.

El centrocampista ahora espera poder convertirse en el último joven en irrumpir en el primer equipo y triunfar en el Camp Nou. El Barça tiene muchos jóvenes prometedores en la plantilla en la actualidad, como Ansu Fati, Pedri, Sergiño Dest, Ronald Araujo y Oscar Mingueza.

Comparaciones de Ilaix con Pogba

El estilo de juego de Moriba ha comparado al joven con el centrocampista francés y del Manchester United Paul Pogba. A menudo puede ser difícil para los jugadores jóvenes estar a la altura de comparaciones tan elevadas, pero para Moriba es un halago que lo comparen con Pogba.

Sin embargo, el centrocampista también reconoció que siente que su inspiración no proviene de Pogba sino de las estrellas del Barcelona del pasado y del presente, según informó Goal:

“Todo el mundo me dice que me parezco a Pogba y debo decir que me gusta. Pero Busquets e Iniesta fueron los que me hicieron jugar en el centro del campo. Mi sueño es estar con [Lionel] Messi, Busquets y todos ellos, para ver si tengo la oportunidad de entrenar o jugar un partido.”

Koeman está liderando actualmente un período de transición en Barcelona y ha ofrecido a jóvenes como Pedri, Mingueza y Araujo muchas oportunidades para el primer equipo en 2020-21. Moriba podría ser el siguiente y el Barça esperará que pueda estar a la altura de su evidente potencial.