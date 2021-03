Iker Casillas y Sara Carbonero ¿se separan?

¡Se acabó! En el día de hoy el mundo del fútbol y el entretenimiento se despertó con la noticia de que el ex futbolista Del Real Madrid, Iker Casillas y su esposa, la famosa presentadora Sara Carbonero, se separaban oficialmente, luego de más de 10 años de relación, de acuerdo a la Revista Lecturas, encargada de dar la primicia con una portada en su revista, que inundó las redes sociales y los principales kioscos de periódico de España.

De acuerdo a la publicación de la revista, aseguraron que la estable relación de la pareja, llegó a su fin desde hace varios meses atrás y que ambos han estado viviendo en casas separadas, todo esto, según el citado medio, por un gran desgaste en su relación de esposos. Sim embargo, Iker ha estado junto a Sara para apoyarla en su proceso de recuperación, cuando se conoció que Carbonero padecía de cáncer.

“El pasado 12 de febrero Iker Casillas y Sara Carbonero eran la imagen de un matrimonio unido contra la adversidad. Ese día, la periodista recibió el alta médica tras ser intervenida en la Clínica Universidad de Navarra y su marido estuvo allí para apoyarla. Sin embargo, tal y como ha sabido este medio en exclusiva, esa unión era más bien de cara a la galería, ya que la pareja ya había tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo tras un fuerte desgaste en su relación”, publicó Lecturas en du edición de este miércoles 10 de marzo.

Sin embargo, ninguna de las dos partes ha salido a confirmar o desmentir esta noticia.

Sara fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2019

La periodista de 37 años de edad, y madre de dos hijos, Martín (7) y Lucas (4), fue diagnosticada en mayo del 2019 con cáncer de ovario, mismo año en el que le fue extirpado este tumor. En todo este proceso, Sara siempre estuvo acompañada de su familia, y en especial de su esposo. Luego de su intervención, Carbonero volvió a trabajar en los medios de comunicación, trabajando para Radio Marca de España.

“Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico”, escribió Sara en ese momento en declaraciones citadas por El Tiempo.

Pero, lastimosamente, en el mes de febrero de este 2021, Sara sufrió una recaída, tal y como lo informó la radio para la que trabajaba, por lo que tuvo que ausentarse de sus proyectos en en Marca. Tal y como afirmó La Vanguardia, Sara fue ingresada nuevamente al quirófano para realizarse una peque cirugía. Luego de esto, decidió radicarse en Madrid, y quedarse en la casa familiar de la pareja, ubicada en la exclusiva urbanización La Finca de Madrid, para continuar con su tratamiento.

Iker Casillas sufrió un infarto en 2019

El 1 de mayo de 2019, el portero Iker Casillas, de 39 años de edad, sufrió un infarto de miocardio, mientras se encontraba entrenando con el Oporto, equipo por el que fichó en el año 2015. En ese momento, el ex jugador, tuvo que ser hospitalizado de urgencia, noticia que puso en vilo el mundo del fútbol. “Los doctores vieron que estaba sufriendo un proceso de infarto con obstrucción de la arteria coronaria derecha. En ese momento saltan las alarmas y enseguida se le practica un cateterismo para revertir la situación”, aseguró en su momento Marca.

Afortunadamente, todo quedó en un simple susto, y el propio jugador por medio de sus redes sociales envío un parte de tranquilidad a sus seguidores.

“Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼”

Luego de esto, su esposa Sara Carbonero, habló en el documental Colgar las alas, de Movistar, en donde contó como vivió este momento. “Yo estaba en Cádiz. Había estado dos días por trabajo y cogimos el vuelo con total normalidad a Madrid porque tenía que hacer una escala de unos 30 o 40 minutos hasta coger mi avión a Oporto. Ana [una amiga de Sara] me dejó sentada y a los cinco minutos de salir por la puerta volvió a entrar y me dijo: ‘Estate tranquila Sara, a Iker le ha dado un infarto’. Relató emocionada en declaraciones por El País.

Iker Casillas – Colgar las alas – Capítulo 1 – Avance © Movistar+Iker Casillas – Colgar las alas – Capítulo 1 – Avance © Movistar+ Sara Carbonero: "Me dijo tranquila, a Iker le ha dado un infarto". 2020-11-30T10:15:45Z

Luego de cinco años viviendo en Portugal, ambos regresaron a España en 2020, y de acuerdo al portal Mujerhoy el exfutbolista se ha instalado en un nuevo apartamento en la zona exclusiva Pintor Rosales en Madrid.

El beso del mundial 2010

La historia de una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del fútbol comenzó su relacionen el año 2009, pero solo fue hasta el 2010, cuando hicieron oficial su relación precisamente en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica de ese año.

España había salido campeona del mundo ante Holanda, y todos los medios de comunicación españoles estaban al pendiente de esta importante noticia. Sara, quien en ese momento cubría como periodista la final, entrevistó a Iker Casillas, momento en el que el portero y campeón del mundo le robó un beso a la presentadora en plena emisión en vivo. Imagen que se volvió viral y hasta el día de hoy, le sigue dando la vuelta al mundo.

En el documental ‘Colgar las alas’, ambos se refirieron a este momento. El futbolista dijo que “Estábamos tranquilamente, es muy romántico y muy bonito, pero ahora me da vergüenza. Cuando subimos al avión de vuelta a Madrid y ya empezamos a ver la foto, los mensajes, la locura, ya pensamos que quizás se había liado un poco más de lo que pensábamos”. Por su parte, Sara lo calificó como “beso de su vida”.

Luego de esto, su relación comenzó a tomar fuerza y la familia se agrandó con el nacimiento de su primer hijo, Martín Casillas en el 2014 y Lucas Casillas en 2016.

Iker Casillas besó a Sara Carbonero en plena entrevistaAquí os dejo el increible beso justo después de acabar la final entre Iker Casillas y Sara Carbonero. 2010-07-13T17:52:47Z

