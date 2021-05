La histórica convocatoria de España generó mucha polémica ¿cuál es la razón?

Luis Enrique ha sido el blanco de muchas críticas en España tras la convocatoria que dio para la Euro 2020. La razón por la cual esto ha dejado un sabor muy amargo en la fanaticada española previo a este torneo es porque por primera vez en la historia del seleccionado, no hay jugadores del Real Madrid.

El capitán Sergio Ramos fue el nombre ausente que más resaltó en la convocatoria del técnico asturiano. Ademas hay que también mencionar las ausencias de jugadores como Saúl Ñiguez, Marcos Asensio, Iago Aspas, Nacho Fernández, Jesús Navas y Sergio Canales que dieron los suficientes méritos para poder ser convocados.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!! 🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020. 💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

El caso de Ramos

Esta situación fue comprendida ya que él capitán de la selección solamente ha jugado siete partidos en el 2021. Esto fue por lesiones recurrentes que no lo dejaron terminar el ano de la manera que él hubiese deseado al dejarlo fuera de Champions y la última parte de la liga.

Él mismo entendió la exclusión y en sus redes sociales dejó muy claro que su interés por el equipo fue mucho más relevante que poder integrarlo y no poder contribuir a un nivel máximo.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere.

Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero.

Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa.

¡Un saludo grande a todos y siempre #VivaEspaña 🇪🇸 y #HalaMadrid ⚪️!

El mismo Luis Enrique fue muy honesto con su análisis de la decisión. Además admitió que le dijo al jugador fuera “egoísta” y que se mejorara para poder estar a disposición de la selección a largo plazo.





Las críticas ácidas de la prensa española

Los medios de ese país dejaron saber su disgusto por la decisión tomada por el seleccionador nacional. En Madrid, se escuchó un explosión a nivel volcánico. Por ejemplo, el editor del Diario AS Tomás Roncero se volcó contra Luis Enrique diciendo que “mostró sus colores” al excluir a jugadores del Madrid y “mostró su antimadridismo”.

Luis Enrique ha mostrado su verdadera cara. Ni un jugador del Madrid para la Eurocopa. Se ha cargado al capitán @SergioRamos y a @nachofi1990 . Una aberración. No se puede hacer una lista dejándote llevar por tus filias y fobias personales. España debería estar por encima de eso. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) May 24, 2021

Hasta el Brighton tiene más convocados para la Eurocopa que el Madrid. Todo ok Luis Enrique. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) May 24, 2021

El equipo ahora se prepara para el partido inaugural del torneo ya que le toca un grupo son Polonia, Suecia y Eslovaquia. La Roja debuta contra Suecia el 14 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

