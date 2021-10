Hijo de Dwyane Wade ha decidido cuál será su próximo paso: ¿Qué hará?

Cuando el mundo del baloncesto descurbrió que la leyenda del Miami Heat Dwyane Wade se convirtió el propietario del Utah Jazz no era algo que impresionó pero sí fue un desarrollo para la dirigencia de la franquicia.

para agregarle sal a la herida, el hijo de Wade, Zaire de 19 años, está cerca de llegar a firmar un contrato con los Salt Lake City Stars, el equipo filial de la G League del Jazz, según Shams Charnia. de The Athletic.

“Zaire Wade, el hijo de Dwyane Wade, firmará un contrato en la G League de la NBA y se espera que se una al filial del Utah Jazz, Salt Lake City Stars. Dwyane Wade es uno de los propietarios del Jazz,” Charania tuiteó.

Pudo ser un momento en el cual se puede cerrar el círculo si Wade, quien ganó tres títulos con el Miami Heat, tuviese un hijo que jugara para ese equipo, pero ese sueño quedó pendiente.





Zaire Wade fue el base de Sierra Canyon School en California, pero en abril del 2020, se transfirió a Brewster Academy en Wolfeboro, New Hampshire. Está a punto de graduarse con la clase el 2021 según ABC 4.

Mientras que Wade fue a Marquette University en Milwaukee antes de ser el quinto jugador seleccionado en el draft del 2003, todo indica que su hijo no tendrá una carrera universitaria y en vez optará por entrar al nivel profesional.

Zaire Wade, quien mide 6’3” y pesa 170 libras, recibió una calificación de 76 de 100 por ESPN, y recibió ofertas para estudiar en Toledo, Nebraska, Rhode Island, y DePaul University.

Wade explicó por qué escogió al Utah Jazz Over no solamente por encima del Miami Heat, pero cualquier otra franquicia de la NBA

¿Por qué Wade terminó decidiendo ser propietario de Utah por encima de Miami? La primera razón es su relación con el propietario mayoritario del with Jazz, Ryan Smith.

“Ryan y yo hemos sido amigos por un rato,” admitió Wade a GQ. Ryan tiene 42 años y yo 39. Él está en la industria tecnológica y yo quiero estar un día en esa industria y quiero aprender más. Yo sé lo que puedo ofrecer en el tema del baloncesto y él ve mis valores. Todo encajó bien.”

La segunda razón por la cual le sedujo Utah fue la distancia entre su casa en el Sur de California y Salt Lake City.

