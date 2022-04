Campeón retirado de la UFC critica a Aljamain Sterling tras su victoria: ¿Qué dijo Henry Cejudo?

El peleador nacido en Jamaica,Aljamain Sterling, es ahora el campeón indiscutible de la división de peso gallo tras su victoria por decisión dividida sobre Petr Yan en la UFC 273 y tendrá algunas opciones para su próxima pelea.

Si bien Sterling ha dejado en claro que quiere a TJ Dillashaw para su próxima pelea, otro nombre que podría considerar es Henry Cejudo. El ex campeón de dos divisiones “retirado” ha estado activo en las redes sociales, buscando otra pelea, criticando a todos, desde Conor McGregor hasta Alexander Volkanovski.

Cejudo decidió criticar a toda la división de peso gallo después de que Sterling obtuviera la victoria sobre Yan, escribiendo: “Hola, Dana White. ¡Todos tus pesos gallo apestan! Especialmente el director ejecutivo de ePO”, una referencia a TJ Dillashaw.

Hey @danawhite all your bantamweight’s suck! Especially the ceo of ePO. 🏆🏆🏆 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) April 10, 2022

Asimismo, Cejudo tuiteó que se encontraba “de regreso”, otro indicador de que el luchador de 35 años emergería para regresar al grupo.

Aljamain Sterling dispuesto a enfrentarse con Henry Cejudo

Sterling fue consultado acerca de Cejudo y se declaró más que listo para un enfrentamiento en 135 libras.

“Si el Muppet quiere regresar y Triple C quiere ser degradado a Doble C, entonces podemos hacerlo”, dijo Sterling.

“If the Muppet wants to come back and Triple C wants to get demoted to Double C, then we can do that."@funkmasterMMA tells @HenryCejudo to "get back in the [USADA testing] pool" 👀 #UFC273 pic.twitter.com/bR0JyHcHHK — MMAFighting.com (@MMAFighting) April 10, 2022

Cejudo respondió retuiteando el video y escribiendo: “Escucha Aljamain Stalling… tuviste suerte contra Petr Yawn. He visto mejores decisiones en 90 Day Fiancé.”

Si bien Sterling hizo algunas bromas, el respeto que tiene por Cejudo es obvio, dado que admitió que su lucha podría causarle algunos problemas.

“Me encantaría eso. Henry es un competidor duro, un jugador. Cuando se pone difícil, tiene esas agallas, morderá su boquilla y arrojará golpes. Siento que ese sería el enfrentamiento más difícil para mí porque es realmente un muy buen luchador. Tendríamos que resolverlo en los pies. Pero creo que mi longitud sería un problema para él porque podría girar esas patadas frontales hacia el centro toda la noche.”

Dana White abierto a una pelea con TJ Dillashaw





Play



UFC 273: Dana White Post-Fight Reaction UFC President Dana White shares his reaction to UFC 273: Volkanovski vs The Korean Zombie after the fights at the post-fight press conference and answers questions from the media. Subscribe to get all the latest UFC content: bit.ly/2uJRzRR Experience UFC live with UFC FIGHT PASS, the digital subscription service of the UFC. Visit ufcfightpass.com/ To… 2022-04-10T06:41:30Z

Si bien Cejudo sería un oponente interesante, la UFC podría darle una oportunidad por el título con al menos una pelea antes de ir por Sterling. Mientras tanto, este último parece haber decidido quién quiere a continuación, criticando a TJ Dillashaw en su entrevista en el octágono con Joe Rogan.

Sterling dio más detalles acerca de por qué quiere a Dillashaw a continuación en su rueda de prensa posterior a la pelea.

“Ha sido un gran crítico”, Sterling le dijo a los medios. “El tipo ha estado hablando de mí sin parar, hablando de mi corazón, de esto y aquello; el espíritu de un luchador. El espíritu de un luchador es alguien que nunca se rendirá, si me lo preguntas. Creo que lo demostré esta vez. Creo que lo demostré incluso en mi peor noche, que fue mi primera presentación contra Yan. Era una sombra de mí mismo, y no pudo sacarme de allí esa noche, y tampoco me iba a sacar de allí esta noche.”

White dijo que si bien una trilogía con Yan y Sterling aún podría estar en el horizonte, un enfrentamiento con Dillashaw, el contendiente número 2 antes de la pelea del sábado, sería lo siguiente.

“Esa pelea estará allí”, dijo White. “Petr Yan es uno de los tipos más rudos en esa división, (pero) probablemente hagamos la pelea con TJ.”

LEER MÁS: El Barcelona parece tener a su nueve soñado para el futuro: ¿A quién traen?