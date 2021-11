‘Haters’ de Miami Heat critican a DeMar DeRozan de los Bulls: ¿Qué dijeron?

A Jimmy Butler le encanta divertirse a expensas de los demás, especialmente sus ex compañeros de equipo. La estrella de Miami Heat también disfruta de un buen troleo, que es exactamente lo que Butler le hizo a DeMar DeRozan en una reciente publicación en Instagram.

El cinco veces All-Star compartió una foto suya junto a Kyle Lowry relajados en su precalentamiento con los Heat. Ambos jugadores están sonriendo de oreja a oreja, demostrando que son uno de los mejores bromances del básquetbol. Butler etiquetó a DeRozan y escribió como pie de foto: “los más haters de @demar_derozan”.

Obviamente el odio era en broma, aunque parece que Butler estaba tratando de darle celos a la estrella de los Chicago Bulls. Lowry y DeRozan fueron compañeros de equipo durante seis temporadas con los Toronto Raptors y gozaron de una amistad cercana.

Los tres hombres jugaron juntos en el equipo de básquetbol de los EE.UU que consiguió el oro en Brasil 2016. Butler y DeRozan han sido comparados más de una vez en términos de su juego ofensivo. Los Bulls y Heat se enfrentan el 27 de noviembre en Miami.





Lowry es el padrino de la hija de Butler y ambos comparten un vínculo realmente especial. El base de Heat habló extensamente acerca de su relación cuando los Heat hicieron el intercambio por él. Lowry incluso reveló cómo Butler se comparaba con sus ex compañeros de los Raptors como DeRozan y Kawhi Leonard.

“Butler es distinto, en el sentido que está un poco más loco”, dijo Lowry, según Five Reasons Sports. “Él muestra abiertamente sus emociones. Mientras que los otros dos con los que jugué, DeMar y Kawhi, son un poco más tranquilos”.

Marcus Garrett Regresa de la G League

Marcus Garrett regresó de una temporada de cuatro partidos con los Sioux Falls Skyforce de la NBA G League. El talentoso jóven obtuvo un promedio de 14,2 puntos, 9,2 rebotes, y 6,5 asistencias. Actualmente se encuentra de regreso con Butler y Lowry en South Beach.

“Fue grandioso”, Garrett le dijo al South Florida Sun Sentinel acerca de su tiempo en Dakota del Sur. “Tengo la oportunidad de jugar. Tengo la oportunidad de mejorar. Tengo la oportunidad de jugar el juego que amo. No lo tomo como bajar de categoría ni nada. Simplemente lo veo como una oportunidad más de jugar el juego que amo y mejorar”.

the nasty cross and huge slam for @ImMarcusGarrett. pic.twitter.com/yXsKrFXUng — NBA G League (@nbagleague) October 31, 2021

El base no seleccionado en el draft de Kansas tiene un contrato dual. Probablemente sea enviado nuevamente a la G League más adelante esta temporada dado que no puede jugar más de 50 partidos de la NBA. Los esfuerzos de Garrett en la defensa lo convirtieron en una nueva estrella en la liga de verano.

Butler Dudoso

Heat se enfrenta con Oklahoma City Thunder el lunes por la noche (15 de noviembre) a las 8 p.m. Butler se encuentra oficialmente en el listado de dudosos por lesión tras perderse dos juegos consecutivos. Miami está siendo extra cauto con el alero estrella quien se dobló el tobillo contra Los Angeles Lakers. Butler tiene un promedio de 23,6 puntos, 5,5 rebotes, y 5,1 asistencias por juego a lo largo de 11 partidos.

Bam Adebayo is probable, Jimmy Butler is questionable, Markieef Morris and Victor Oladipo are OUT tonight against the Thunder. Given they are on the second night of a B2B, OKC has yet to submit an injury report. — Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) November 15, 2021

Tyler Herro ha sido titular en ausencia de Butler. Asimismo, Miami designó al pívot titular Bam Adebayo como probable dado que se encuentra lidiando con un golpe en la rodilla. Mientras tanto, Victor Oladipo y Markieff Morris permanecen fuera.

