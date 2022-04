La habitación soñada para el hincha del fútbol: ¿En qué estadio se encuentra?

Muchos han soñado sobre la posibilidad de poder levantarse en el estadio de su equipo favorito. En el caso de Manchester United, ellos le van a poder ofrecer esta oportunidad a un fanático en una promoción que han hecho junto con la cadena de hoteles Marriott.

El día de partido en Old Trafford, la casa del Manchester United, siempre están llenas de fanfarria, tradición para los seguidores de los Red Devils. Trabajando junto a Marriott Bonvoy, United está haciendo algo que nunca se ha hecho en los 112 años de historia del estadio, y mucho menos en la mayoría de los estadios deportivos en todo el mundo.

El lunes, United y la marca hotelera internacional anunciaron una asociación única que permitirá a los seguidores la oportunidad de ganar la primera estadía de una noche en Old Trafford. El día del partido, un afortunado fanático y un invitado tendrán la oportunidad de despertarse en el Teatro de los Sueños desde la comodidad de una suite transformada en una habitación de huéspedes de los Hoteles Marriott con vista al campo histórico. La habitación está meticulosamente adornada con la decoración exclusiva de Marriott, pero también salpicada con el escudo, los colores y más reconocibles de United.

Old Trafford se pone de gala para un hincha afortunado

“Llevar nuestra marca insignia, los hoteles Marriott, a Old Trafford es solo una de las formas en que estamos dando vida a la extraordinaria cartera de Marriott Bonvoy a través de nuestra colaboración con el Manchester United, uno de los equipos deportivos más populares del mundo”, dijo Brian Povinelli, vicepresidente sénior. Presidente, Brand, Loyalty & Portfolio Marketing, Marriott International dijo en un comunicado. “Estamos encantados de crear esta experiencia de hospitalidad en este lugar icónico, brindando una oportunidad única para que los fanáticos se despierten en la casa del Manchester United en la mañana de un día de partido”.





Marriott Bonvoy's Suite of Dreams at Old Trafford | Manchester United Marriott Bonvoy is offering Manchester United fans the chance to win the first-ever overnight stay at Old Trafford. The lucky winner and a guest will wake up in the legendary football stadium on match day from the comfort of a suite transformed into a Marriott Hotels guest room overlooking the pitch. Competition period is open… 2022-04-05T13:12:58Z

¿Cuándo termina la promoción?

Ahoramismo tuvo la oportunidad de estar en la ciudad de Manchester para la presentación oficial de la promoción.

Además tuvo la oportunidad de hablar con el legendario central del Manchester United Wes Brown, quien es una de las leyendas del equipo que están promoviendo esta campaña.





The Normal Juan: Talking with Wes Brown Wes Brown spoke about his life and certain things as a footballer in addition to the promotion with Marriott Bonvoy [CTA 1] Make sure you like, subscribe and share this video. Also make sure that you are following me on social media Instagram/Twitter (juang_arango) Facebook (juangarango) 2022-04-13T05:01:52Z

La primera “Suite of Dreams” tendrá lugar antes de la clase del United del 15 de mayo contra el Chelsea, rival de la Premier League. Los beneficios adicionales que ganará el ganador del sorteo mundial incluyen ver entrenar al equipo, un recorrido detrás de escena del estadio, la oportunidad de reunirse con las leyendas del club, boletos para el día del partido y la hospitalidad de primer nivel que esperaría de hospedarse en cualquier hotel Marriott.

Tres años en esta asociación. Suite of Dreams es una actualización de un concepto similar que Marriott y Man United dieron a conocer en 2019. Acertadamente titulado Seat of Dreams, un fanático y un invitado disfrutan de un momento memorable sentados en un asiento especialmente designado en Old Trafford. Antes, durante y después de determinados partidos locales del United, los invitados disfrutan de comidas y bebidas ilimitadas y la oportunidad de interactuar con leyendas retiradas del United.

Visite ManUtd.com/SuiteofDreams para obtener más información sobre Suite of Dreams y haga su tiro para conocer a gente como Wes Brown, Rio Ferdinand y más antes del 15 de abril.

Actualidad del Manchester United

El cuadro que dirige de manera interina el técnico alemán Ralf Rangnick busca volverse a meter en pelea para puestos de Europa cuando enfrente a un Norwich que se encuentra en puestos de descenso.

Para los fanáticos del United que viven en Estados Unidos, el equipo tendrá un evento en la ciudad de Miami para poder ver el partido y también estar con figuras del pasado como Diego Forlán y Andy Cole.

El evento de “I Love United” se hará en Wynwood de 8-1 de la tarde en el Oasis Wynwood, ubicado en el 2335 N Miami Avenue.

