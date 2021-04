Guardiola habla sobre Neymar previo a semifinal de Champions ¿qué dijo?

El técnico del Manchester City tocó varios temas, pero uno que dejó mucho de qué hablar fue sobre sus pensamientos sobre el brasileño Neymar y su paso por el FC Barcelona. Este habló el martes previo a la semifinal de la Champions League contra el PSG.

En ella hablaba sobre su rival y algunos de sus jugadores, en particular el exSantos, con el que terminó elogiando.

Guardiola parecía estar muy contento por estar en este momento con el club ya que estas serán las primeras semifinales del Manchester City desde que llegara Guardiola. Las últimas fueron en 2016, perdidas con el Real Madrid, cuando el entrenador era aún el extécnico merengue, en chileno Manuel Pellegrini.

“Me acuerdo cuando veía vídeos de Neymar en todos lados y pensaba que era el rey del Santos. Los jugadores estaban boquiabiertos. Si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, hubieran ganado dos o tres Champions más. Messi, Suárez y él eran el mejor tridente del mundo. Se fue a París, lo que no parece una mala decisión. Soy un admirador suyo”, dijo Guardiola.

La estrategia para parar a Neymar y Mbappé

El de Santpedor dijo que hará lo que se pueda “como equipo” y ya tendrán que ver cómo harán eso y también al cuadro que tiene otros jugadores muy talentosos.

“Siempre he creído que la calidad de jugadores como Neymar o Mbappé… no hay estrategia defensiva para parar esto. Son imparables. Pero lo vamos a intentar. Lo haremos como equipo, como grupo. Por supuesto vamos a tener que ajustar algunas cosas, pero no tendría sentido plantarse a este momento de la temporada y dejar de ser quienes somos.”

“Tendremos que cambiar algo, como hicimos contra el Tottenham en la Carabao, o como lo vamos a hacer en la Premier contra el Crystal Palace. Pero queremos asegurarnos de que somos nosotros mismos para llegar a la vuelta con opciones”

Añadió que el peligro del PSG no llega solamente con los talentos de Mbappé y Neymar, sino con los otros jugadores que pueden causar daño en cualquier momento. “El PSG no es tan sólo dos jugadores, y tenemos que conocerlos y prepararnos para esto”.

“No estamos en la élite de esta competición, pero queremos estar ahí. Cuando llegaron los dueños, querían que llegáramos a Europa y ahora tenemos suerte de estar donde estamos. Estoy increíblemente feliz de viajar a París para intentar ganar el partido y luego jugar contra el Crystal Palace y ganar uno de esos dos partidos que nos hacen falta para ser campeones”, afirmó Guardiola.

