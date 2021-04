Pep Guardiola se pronuncia sobre el futuro de Haaland

El Barcelona recibió un impulso inesperado en la carrera para fichar al prolífico delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, este verano en boca del ex entrenador Pep Guardiola.

El Manchester City es uno de los mayores rivales del Barça por el fichaje de Haaland, pero el técnico Guardiola dijo en una conferencia de prensa el viernes que los citizens no pueden comprar un delantero en la ventana de fichajes de verano.

“Con estos precios no compraremos ningún delantero”, dijo. “Es imposible. No nos lo podemos permitir. Todos los clubes tienen problemas económicos. No somos una excepción. No sé qué va a pasar. Hoy hay más posibilidades de que no compremos un delantero la próxima temporada”.

Se esperaba que los líderes de la Premier League firmaran un delantero para reemplazar a Sergio Agüero. El club anunció a principios de esta semana que el argentino se irá cuando expire su contrato al final de la temporada.

La noticia será un impulso para Barcelona, ​​dado que el Manchester City se encuentra en una posición financiera mucho más sólida que los catalanes. El Barça anunció deudas por más de $ 1500 millones en enero de este año.

Los comentarios de Guardiola sugieren que el Manchester City podría unirse al Bayern de Múnich como clubes importantes que no buscarán el traspaso del noruego. El director general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha dicho que su equipo no buscará un acuerdo por Haaland porque “ya tienen al mejor 9 del mundo (Robert Lewandowski)”, según informó Goal.

El Barcelona conoce al agente de Haaland

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, se reunió el jueves con el agente de Haaland, Mino Raiola, para discutir sobre un posible traspaso, según informó Marca. Laporta dejó claro que quiere al delantero y que el club puede permitirse ficharlo a pesar de los problemas económicos.

Sin embargo, no será fácil. Raiola también visitó el jueves al Real Madrid para hablar sobre el delantero y tiene previsto reunirse con clubes de la Premier League en los próximos días, según informa Mundo Deportivo.

El informe sugiere que Raiola se reunirá con City, Manchester United, Chelsea y Liverpool para hablar sobre Haaland. El viernes también se le preguntó al técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sobre el delantero, pero no estaba de humor para hablar de traspasos:

“No es justo hablar de Erling como entrenador del Manchester United. Él tomará sus propias decisiones”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa.

¿Haaland quiere ir a la Liga española?

Sin embargo, parece que Haaland tendrá a su disposición los mejores clubes este verano si decide que quiere cambiar de aires. De hecho, Catalunya Ràdio ha informado que Haaland “solo quiere al Real Madrid o al Barcelona”.

El informe también indica que Laporta se ha ofrecido a convertir al delantero en el segundo jugador mejor pagado del club, detrás del capitán Lionel Messi, si decide mudarse al Camp Nou.

Sin embargo, Laporta preferiría fichar a Haaland en 2022 en lugar de este verano por varias razones. El presidente necesita tiempo para recaudar fondos para asegurar la transferencia y también es consciente de que Haaland tiene una cláusula de rescisión de solo 75 millones de euros (88 millones de dólares) en su contrato que entrará en vigor el próximo año.