IMÁGENES: Las grotescas fotos que compartió Dana White de lesión de un peleador

Brad Riddell recibió una paliza durante su pelea contra Rafael Fiziev en UFC Vegas 44, y finalmente cayó por nocaut en el tercer asalto por una patada de rueda giratoria.

Riddell estaba irreconocible después del daño que recibió en la pelea, que incluye un corte masivo sobre su ojo izquierdo que requirió una cantidad significativa de puntos de sutura para volver a cerrarla. A pesar de no estar en la pelea debido a su diagnóstico de COVID-19, el president de la UFC Dana White recibió algunas fotos de la lesión de Riddell y las compartió en las redes sociales.

Advertencia, si eres sensible a este tipo de cosa, sería mejor que no vea las imágenes.

White publicó una foto cosida después, mostrando que Riddell se hizo cargo, pero espera una gran cicatriz para el peso ligero.

Riddell dio su propia actualización a través de Instagram el domingo, escribiendo: “Estoy bien. Felicitaciones a Rafael Fiziev. Hermosa pelea con mi hermano. Me divertí contigo ahí. Gracias a todos por su apoyo ”.

Rafael Fiziev se sintió mal tras noquear a Riddell





Play



Rafael Fiziev not fully happy beating friend but satisfied with flashy victory | #UFCVegas44 Rafael Fiziev spoke to MMA Junkie and other media post-fight at UFC on ESPN 31 after his TKO win over Brad Riddell in Las Vegas. Full results: mmajunkie.usatoday.com/lists/ufc-espn-31-rob-font-jose-aldo-play-by-play-live-results Visit us on the web: mmajunkie.usatoday.com Part of the USA TODAY network: usatoday.com Be sure to subscribe to our channel to get the latest MMA news and… 2021-12-05T06:23:40Z

No tengan dudas, Fiziev estaba más que feliz de pasar a 11-1 como profesional con su séptimo nocaut. Sin embargo, Riddell es amigo de Fiziev, lo que hizo que se sintiera en conflicto por noquearlo.

“Me sentí incómodo cuando comencé”, dijo Fiziev a los periodistas después del evento del sábado. “No demasiado. Entiendo que esta es una pelea real. Tal vez me dejaría inconsciente, pero todavía es un poco incómodo.

“¿Que puedo decir? No sé si estoy triste o feliz porque no es tan bueno cuando (derrotas) a tu amigo así, ¿sabes? Es solo esto. Por supuesto, estoy feliz por dentro. No sé. … Fue un hermoso KO o TKO. Fue hermoso, pero todavía no quería la pelea (todavía). Todavía no me gustaron muchos momentos de la pelea. Todavía necesito [crecimiento]. Todavía necesito trabajo “.

Fiziev ganó 50,000 dólares por una actuación de la bonificación nocturna. Admitió que no persigue nocauts, pero tiende a encontrarlos, lo que ayudó a su cuenta bancaria el sábado.

“Nunca encuentro el nocaut en mis peleas”, dijo Fiziev. “Nunca trato de hacer un nocaut. Nunca creo en esto antes de una pelea. Esperé su daño y lo (tomé). Hoy voy a la cocina e intentaré cocinar algo “.

Fiziev reta a Vince Vaughn después de la pelea